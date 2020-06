Borussia Dortmund: Zorc spricht Moukoko-Machtwort: „Wir bauen...“

Dortmund. Die Fans von Borussia Dortmund können es wahrscheinlich kaum abwarten: Sturm-Juwel Youssoufa Moukoko wird am 20. November 16 Jahre alt – und dank neuer DFB-Regeln darf der BVB seinen Star-Youngster dann auch in der Bundesliga einsetzen.

In der A-Junioren-Bundesliga schießt Moukoko mit 34 Toren in 20 Spielen alles in Grund und Boden. Doch reicht diese Top-Quote des Teenagers bereits aus, um ihn im Herbst neben erfahrenen Kickern wie Marco Reus, Erling Haaland oder Thorgan Hazard auf den Platz zu schicken? Sportdirektor Michael Zorc hat sich nun zum Torjäger der U-19 von Borussia Dortmund geäußert.

Borussia Dortmund: Michael Zorc äußert sich zu Sturm-Juwel Moukoko

„Die Rahmenbedingungen für Profi-Einsätze von absoluten Ausnahmespielern in diesem Alter sind jetzt geschaffen“, meint Michael Zorc gegenüber der „Bild am Sonntag“. Doch bedeutet das automatisch, dass Moukoko in der Bundesliga auf Torejagd gehen wird? Zorc geht die Sache entspannt an: „Wir bauen deshalb überhaupt keinen Druck auf ihn auf.“

Geht er bald in der Bundesliga auf Torejagd? BVB-Juwel Youssoufa Moukoko (r.) Foto: imago images / Herbert Bucco

Moukokos Trefferquote ist zwar absolut überragend, er wird als wohl größtes Talent im deutschen Nachwuchsfußball gehandelt. Doch Michael Zorc warnt davor, „die Erwartungshaltung an Youssoufa nicht zu hoch zu schrauben“. Immerhin ist der Junge noch immer gerade einmal 15 Jahre alt.

Komplett ausschließen sollte man einen Profi-Einsatz des hochveranlagten Deutsch-Kameruners allerdings keinesfalls. „Es wird immer eine Einzelfallentscheidung geben, die nicht nur anhand der sportlichen Fähigkeiten getroffen werden wird“, so BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl. „Hierbei spielen körperliche und mentale Aspekte, aber auch die Persönlichkeit des Spielers eine große Rolle. Wir werden alle damit sehr verantwortungsbewusst umgehen.“

BVB hat gute Erfahrungen mit Youngstern gemacht

Dass der BVB oft jungen Talenten die Chance gibt, sich auf der großen Bühne zu beweisen, ist bekannt. Und schon oft hat sich dieses Vorgehen als äußerst erfolgreich erwiesen. Nuri Sahin debütierte einst als 16-Jähriger, Stars wie Mario Götze, Christian Pulisic, Jadon Sancho oder zuletzt Giovanni Reyna jeweils mit 17 Jahren.

Moukoko könnte diesbezüglich jedoch einen Rekord aufstellen: Wenn er kurz nach seinem 16. Geburtstag am 20. November bereits einen Profi-Einsatz erhält, könnte er zum jüngsten Bundesliga-Spieler aller Zeiten aufsteigen. (at)