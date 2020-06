Borussia Dortmund in der Kritik: Jetzt schießt auch ER gegen den BVB

Für diesen Auftritt muss Borussia Dortmund sich gewaltige Kritik gefallen lassen.

Beim 0:2 gegen Mainz zeigte Borussia Dortmund am Mittwochabend die mit Abstand schwächste Rückrunden-Leistung. Weil im Saison-Endspurt für den BVB in der Tabelle nach oben und unten keine signifikanten Sprünge mehr möglich sind, lag für viele Betrachter der Schluss nahe, dass die Mannschaft von Trainer Lucien Favre es in den verbleibenden Spielen ein wenig schleifen lässt.

Borussia Dortmund in der Kritik

Besonders bitter war die BVB-Pleite für Werder Bremen. Die Bremer kämpfen gegen den Abstieg, und Mainz ist im Tabellenkeller ein direkter Konkurrent von Werder. Dank des überraschenden Sieges bei Borussia Dortmund vergrößerte Mainz den Vorsprung auf Bremen auf sechs Punkte.

Wenn der BVB das Spiel gegen die 05er für sich entschieden hätte, würden Bremen und Mainz nur drei Punkte trennen. Dann hätte Werder an diesem Samstag die große Chance gehabt, mit einem Sieg in Mainz mit dem FSV gleichzuziehen.

Werder Coach Florian Kohfeldt über den Mainzer Sieg bei Borussia Dortmund: „Der Mittwochabend war nicht schön für uns, aber ich sage auch nochmal ganz deutlich: Wir sind zwei Spieltage vor Saisonende und haben uns selbst in diese Situation gebracht. Meine komplette Energie liegt jetzt auf dem Spiel in Mainz.“

Auch Sportdirektor Frank Baumann fand: „Ich bin lange genug dabei, um zu wissen, dass gerade in der Endphase der Saison auch mal unerwartete Ergebnisse zu Stande kommen. Das ändert aber nichts an unserer Herangehensweise in Mainz. Wir müssen gewinnen.“

Lemke: „Das hat ein Geschmäckle gehabt“

Scharfe Kritik gab es für den BVB hingegen von Willi Lemke. Der ehemalige Werder-Manager sagte im NDR: „Borussia Dortmund war einfach schwach und hat gespielt, als wenn sie sich gesagt hätten: Ist doch kein Problem, wenn wir nicht 100 Prozent liefern. Das hat es anderweitig auch schon gegeben. Aber für uns ist das sehr bitter. Das erschwert uns die Situation sehr.“

Lemke weiter: „Jetzt braucht es schon ein etwas größeres Wunder. Wir können es nicht mehr aus eigener Kraft schaffen, das ist das Furchtbare.“ (dhe)