Borussia Dortmund macht Nägel mit Köpfen: Juwel schließt sich BVB an

Schon vor dem Winter-Transferfenster hat Borussia Dortmund das erste Mal auf dem Transfermarkt zugeschnappt. Wie der Revierklub am Dienstag (17. Dezember) offiziell verkündet hat, hat man sich die Dienste eines echten Top-Talentes sichern können.

Hinter ihm waren etliche Klubs her, doch nun landet er bei Borussia Dortmund: Arne Wessels wird ab Sommer für Schwarz-Gelb spielen. Der Youngster sorgt derzeit in der Oberliga für Furore.

Borussia Dortmund schnappt sich Oberliga-Überflieger für die U23

Dem BVB gelingt ein Transfer-Coup! Wessels hat bei Schwarz-Gelb einen langfristigen Vertrag unterschrieben und wird ab Sommer für die U23 des BVB in der dritten Liga auf Torejagd gehen. Derzeit spielt er für die SpVg Schonnebeck und hat einen großen Anteil am Aufschwung des Essener Stadtteilvereins.

Satte 20 Treffer und 14 Vorlagen sammelte der 19-Jährige in den bisherigen 16 Saisonspielen. Aufgrund seiner irren Quote waren einige Klubs hinter ihm her – unter anderem Schalke 04 und Rot-Weiss Essen. Letztlich konnte sich der BVB jedoch durchsetzten. Wohl auch, weil Schwarz-Gelb ihm die beste Perspektive bieten konnte.

++ Borussia Dortmund: Bayern kommt in die Quere! Scheitert dieser Transfer? ++

„Arne hatte aufgrund seiner tollen Scorerquote Angebote von anderen Klubs, hat sich aber schnell für uns entschieden, da wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten“, so U23-Leiter Ingo Preuß.

Erst Abi und Aufstieg, dann BVB?

Der Plan mit Wessels sieht vor, dass der Youngster bereits in diesem Winter mit der U23 des BVB in das Winter-Trainingslager nach Belek fliegen wird. Danach wird er jedoch nach Schonnebeck zurückkehren, um mit dem Oberligisten den Aufstieg einzutüten. „Arne soll mit Schonnebeck den Aufstieg in die Regionalliga schaffen, sein Abitur machen und dann im Sommer bei uns voll angreifen“, so Preuß.

Weitere News:

Ab Sommer darf sich der BVB dann endgültig auf dieses Offensiv-Juwel freuen. Aufgrund der großen Konkurrenz im Poker um den 19-Jährigen kann man diesen Transfer durchaus als Coup bezeichnen.