Borussia Dortmund: Wechsel fix! Reinier unterschreibt beim BVB – so will er seine Entwicklung vorantreiben

Dortmund. Lange hatte sich der Transfer angedeutet, nun ist es offiziell. Borussia Dortmund verpflichtet Reinier von Real Madrid auf Leihbasis.

Der Brasilianer kommt für zwei Jahre zu Borussia Dortmund. Dort hat man die Hoffnung, dass er die gleiche Entwicklung nimmt, wie einst Achraf Hakimi.

Borussia Dortmund: Reinier als Ersatz für verletzungsanfälligen Reus

Obwohl Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke jüngst angekündigt hatte, dass der BVB keine Spieler mehr verpflichten werde, war in den Planungen doch noch Platz für die Leihe eines hochtalentierten Spielers.

Reinier spielt seit Anfang des Jahres für Real Madrid, kam für 30 Millionen Euro aus Flamengo in die spanische Hauptstadt. Zum Einsatz kam der 18-Jährige allerdings noch nicht. Daher leihen die Königlichen ihn nun nach Dortmund aus. Dort soll er weitere Erfahrungen sammeln. Das gaben beide Vereine am Mittwoch bekannt.

Reinier spielte erst seit Januar 2020 für Real Madrid. Foto: imago images/Marca

Die Schwarzgelben haben zu Genüge bewiesen, dass sie jungen Spielern zum Durchbruch verhelfen können. Eines der vielen positiven Beispiele ist auch Achraf Hakimi, der ebenfalls zwei Jahre in den Ruhrpott ausgeliehen war und in diesem Sommer für 45 Millionen Euro zu Inter Mailand wechselte.

Bei Borussia Dortmund wird Reinier vorzugsweise im offensiven Mittelfeld zum Zuge kommen. Dort bietet er eine spannende Alternative, sollte der verletzungsanfällige Kapitän Marco Reus noch länger ausfallen.

-----------

Diese Spieler wechselten zwischen Dortmund und Madrid:

Reinier

Achraf Hakimi

Nuri Sahin

Christoph Metzelder

Falvio Conceicao

----------

Reinier will die Chance beim BVB nutzen um Spielpraxis in Europa zu sammeln, um sich anschließend bei den Madrilenen durchsetzen zu können. Dennoch ist die Konkurrenz für den Brasilianer riesig. Vor allem BVB-Talent Gio Reyna tat sich in den bisherigen Testspielen auf dieser Position hervor.

Favre schwärmt schon im Vorfeld von Reinier

Trainer Lucien Favre zeigte sich bereits euphorisch über den jungen Reinier. „Was ich gesehen habe, ist er sehr gut in der Offensive, sehr, sehr gut im Abschluss“, sagte der Schweizer. Er war es auch, der verraten hatte, dass der Transfer schon vor einigen Tagen kurz vor dem Abschluss stand (Alle Infos dazu hier >>).

------------------

------------------

Nun darf er sich endgültig über den Wechsel freuen. Reinier flog am Dienstag in Richtung Dortmund, um letzte Details zu klären und den Medizincheck zu absolvieren. Am Mittwoch folgte dann die Vertragsunterschrift. Da Borussia Dortmund Anfang der Woche bereits aus Bad Ragaz zurückkehrte, kann er auch sobald wie möglich ins Training einsteigen. (mh)