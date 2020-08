Borussia Dortmund: Positiver Coronafall – Testspiel gegen Bochum in Gefahr

Borussia Dortmund bangt um sein Testspiel gegen den VfL Bochum.

Wegen einem positiven Coronafall bei den Bochumern steht das Spiel am kommenden Freitag jetzt auf der Kippe. Borussia Dortmund muss abwarten.

Borussia Dortmund: VfL Bochum meldet positiven Corona-Fall – Testspiel auf der Kippe

Wie der VfL Bochum am Dienstagmorgen bekannt gab, gibt es einen positiven Corona-Test innerhalb des Mannschaftskreises. Das geplante Kurztrainingslager im Sporthotel Fuchsbachtal bei Barsinghausen sagte der Club deshalb kurzfristig ab.

Eine regelmäßige Testung am Montagmorgen brachte das Ergebnis zum Vorschein. „Gemäß dem in einem solchen Fall greifenden Hygieneprotokoll hat der Verein unverzüglich die lokalen Gesundheitsbehörden informiert, die daraufhin häusliche Quarantäne für das gesamte Team – Spieler, Trainer und Staff – angeordnet haben“, erklärte der Verein.

Der VfL Bochum muss sein Training unterbrechen. Foto: imago images/Team 2

In dieser Woche hätte der VfL Bochum eigentlich noch zwei Testspiele bestreiten sollen. Die Partie gegen den VfB Lübeck am Mittwoch wurde vom Club bereits abgesagt. Das Spiel gegen Borussia Dortmund am Freitag steht noch auf der Kippe.

BVB gegen Bochum – Entscheidung offen

Der VfL befinde sich „in Austausch mit Borussia Dortmund, gegen den BVB hätten die Blau-Weißen am kommenden Freitag (28. August) ein Testspiel bestreiten sollen. Ob dieses Spiel zustande kommt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen.“

Bereits am Montag hatte es ebenfalls einen positiven Corona-Fall beim FC Schalke 04 gegeben. Der Club musste sein Testspiel gegen die Würzburger Kickers absagen und befindet sich seit dem in Quarantäne. Hier mehr Infos! (fs)