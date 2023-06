Gerüchte über Gerüchte – aktuell hagelt es regelrecht Berichte zu möglichen Neuzugängen. Doch für die Verantwortlichen von Borussia Dortmund ging es in den vergangenen Tagen auch darum, eine Entscheidung abseits des Rasens zu treffen. Lange Zeit war unklar, wie es mit einer Trainer-Personalie weitergehen wird.

Diese Zweifel sind nun aus der Welt geschafft. Laut einem Medienbericht sollen sich Borussia Dortmund und Armin Reutershahn auf einen neuen Vertrag geeinigt haben. Somit bleibt der Co-Trainer Schwarz-Gelb auch in der kommenden Saison erhalten.

Borussia Dortmund: Reutershahn bleibt beim BVB

Die Westfalen können wohl auch in der kommenden Saison auf den großen Erfahrungsschatz von Reutershahn setzen. Denn wie die „Ruhr Nachrichten“ am Dienstagmorgen (27. Juni) berichteten, wurde der Vertrag des 63-Jährigen um ein weiteres Jahr verlängert.

Reutershahn hatte zum Jahresbeginn bei den Schwarz-Gelben unterschrieben und die Nachfolge von Peter Hermann beim BVB angetreten. Hermann war aus gesundheitlichen Gründen aus seinem Amt als Assistenztrainer ausgeschieden. Im Winter hatte man sich zunächst auf einen Vertrag bis zum Juli geeinigt. Dieser wird nun also um ein Jahr, bis 2024, verlängert.

Der gebürtige Duisburger hat über 30 Jahre Bundesliga-Erfahrung vorzuweisen. So assistiert er schon an der Seite von Trainer-Legenden wie Huub Stevens oder Friedhelm Funkel. Vor seinem Engagement beim BVB arbeitete Reutershahn knapp vier Jahre mit Adi Hütter bei Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach zusammen.

Großer Anteil an starker Rückrunde

Mit dieser Erfahrung konnte er Edin Terzic und der Mannschaft von Beginn an weiterhelfen. Die Verantwortlichen des BVB sollen mit der bislang geleisteten Arbeit des Trainer-Urgesteins sehr zufrieden sein, heißt es. Reutershahn ist beim BVB unter anderem für die Standardsituationen zuständig. In diesem Bereich hatte sich der deutsche Vizemeister im Laufe der Rückrunde deutlich verbessert – vor allem im Offensivbereich. Dazu soll er auch in der Kommunikation mit den Spielern enorm wichtig sein.

Eine offizielle Verkündung seitens des BVB steht zwar noch aus, doch laut den Medienberichten ist der Deal nahezu fix. Somit bleibt Reutershahn auch in der kommenden Saison bei Schwarz-Gelb. Ein wichtiges Zeichen für die Mannschaft. Schließlich hatte er einen großen Anteil an der herausragenden Rückrunde und der großen Aufholjagd, die letztlich ein bitteres Ende fand.