Borussia Dortmund: Pikante Rückkehr – Streit endlich beigelegt?

Neben Julians Nagelsmann haben auch andere Nationalcoaches ihren Kader für die kommende Länderspielperiode bekanntgegeben. Bei den USA kam es dabei zu einer erfreulichen Überraschung für einen Spieler von Borussia Dortmund.

Giovanni Reyna wurde erstmals seit der WM in Katar wieder für die US-Nationalmannschaft berufen. Dort hatte sich der Spieler von Borussia Dortmund mit Nationaltrainer Gregg Berhalter heftig zerstritten – nun feiert er also sein Comeback unter ihm.

Borussia Dortmund: Streit zwischen Berhalter und Reyna beigelegt?

Nachdem der BVB-Spieler sich bei der WM über mangelnde Einsatzzeiten im Turnierverlauf beklagte, ließ der Coach wiederum deutlich durchblicken, nicht mit Reynas Trainingsleistungen zufrieden zu sein. Der Streit eskalierte schließlich, als Reynas Eltern Berhalter einen tätlichen Übergriff gegen dessen heutige Ehefrau im Jahr 1991 vorwarfen. Beide Paare waren eng befreundet, Reynas Vater Claudio spielte damals gemeinsam mit Berhalter für die USA.

Dass Berhalter den 20-Jährigen wieder nominiert, spricht dafür, dass das Zerwürfnis zwischen Coach und Spieler beigelegt ist. Ein echtes Comeback für Reyna ist es trotzdem nicht, unter Interimscoach B.J. Callaghan war er nach der WM bereits zum Einsatz gekommen.

In den bisherigen Spielen der USA stand Reyna allerdings aufgrund einer Fußverletzung nicht zur Verfügung. Aus diesem Grund absolvierte der Offensivspieler in der laufenden Saison auch noch kein einziges Pflichtspiel für Schwarz-Gelb. Langsam ist der Offensiv-Akteur aber wieder bei 100 Prozent – schon gegen Union Berlin (Samstag, 7. Oktober, 15.30 Uhr) könnte er sein Saison-Debüt feiern.

Berhalter wieder zurück

Aufgrund der Vorwürfe von Familie Reyna hatte der US-Verband Berhalters Vertrag, der nach der WM ohnehin auslief, nicht verlängert und ein Untersuchungsverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen erbrachten allerdings keine Hinweise auf weitere Gewalttaten in der Vergangenheit, woraufhin Berhalter im Juni wieder den Posten des Nationaltrainers übernahm.

Mehr News:

Nun feiern die beiden also ihr gemeinsames Comeback. Zusammen wollen sie in den Länderspielen unter anderem Deutschland ärgern. Die DFB-Elf trifft am 14. Oktober in East Hartford auf Reyna und Co. Neben dem BVB-Star sind auch Joe Scally von Borussia Mönchengladbach, Lennard Maloney vom 1. FC Heidenheim, Brenden Aaronson von Union Berlin und Kevin Paredes vom VfL Wolfsburg im US-Aufgebot.