Borussia Dortmund: Brutaler Absturz! Ex-Star verschwindet nach Abgang in der Bedeutungslosigkeit

Der BVB ist weiterhin mitten im Rennen um die deutsche Meisterschaft. Der Mannschaft vom Edin Terzic gelingt es, den Titelkampf bis zum Schluss offen zu gestalten. Jetzt hofft man nur noch auf einen Ausrutscher des Rekordmeisters. Zwei Spieltage vor Schluss ist der Glaube an die Meisterschaft in Dortmund so groß wie lange nicht mehr.

Während Borussia Dortmund um den ganz großen Coup kämpft, läuft es für einen ehemaligen Profi des BVB immer weiter bergab. Seit dem Abgang aus Dortmund geriet er immer weiter in einen Negativ-Strudel, der in den kommenden Wochen seinen Höhepunkt erreichen könnte.

Borussia Dortmund: Vom BVB über Sevilla nach Hoffenheim

Er reifte in der Bundesliga zu einem Top-Spieler und galt zwischenzeitlich als einer der besten Sechser der Bundesliga. Thomas Delaney überzeugte sowohl bei Werder Bremen, als auch später beim BVB. Der Däne kam 2018, nach anderthalb Jahren bei Grün-Weiß, nach Dortmund. Man bezahlte knapp 20 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler. Nach drei durchaus erfolgreichen Jahren zog es Delaney weiter zum FC Sevilla. Zuvor gewann er mit Schwarz-Gelb den DFB-Pokal und den deutschen Supercup.

Nach einer ersten guten Saison kam Delaney in dieser Saison selten zum Einsatz. Den Dänen plagten immer wieder kleinere Verletzungen. Nach einer schwachen Hinrunde ging es für den 31-Jährigen im Winter zurück nach Deutschland. Der Ex-Dortmunder wechselte im Januar per Leihe zur TSG Hoffenheim. Bei den Kraichgauern wollte er zurück in die Spur finden und wieder zu alter Stärke finden.

Doch auch bei Hoffenheim läuft es für Delaney nicht besser. Von 14 möglichen Spielen stand er lediglich viermal in der Startelf. Mit ihm in der Startelf gewann die TSG kein einziges Spiel. In den vergangenen sechs Partien kam Delaney nicht mehr zum Einsatz. Davon stand er viermal nicht einmal mehr im Kader. Ein bittere Leihe für den Dänen.

Abstieg als Negativ-Höhepunkt?

Als wäre die persönliche Misere nicht schon genug, läuft es auch für das Team nicht besser. Nachdem man sich in den vergangenen Wochen schon Richtung Klassenerhalt bewegt hatte, steckt man nach einem Sieg aus fünf Spielen nun wieder mitten im Abstiegskampf. Auf den Relegationsplatz hat die TSG lediglich zwei Punkte Vorsprung. Zudem spielt man in den verbleibenden zwei Partien mit Union Berlin gegen einen Champions League-Aspiranten und mit dem VfB Stuttgart gegen einen direkten Konkurrenten. Gehen beide Spiele verloren, droht den Hoffenheimern sogar tatsächlich noch der Abstieg.

Für Delaney wäre es wohl der Höhepunkt seines Absturzes. Seit dem Wechsel zu Sevilla läuft es für den Ex-BVB-Star immer weiter bergab. Diese Talfahrt könnte nun sogar mit einem Abstieg enden. Wie es für Delaney ab Sommer weitergeht, ist indessen noch nicht klar. Bei Hoffenheim konnte er sich nicht wirklich empfehlen, eine Zukunft in Sevilla äußerst fraglich. Die Zeit bei der TSG dürfte nach der Saison ohnehin ein Ende finden.