Borussia Dortmund: Fans reiben sich verwundert die Augen – kann das alles wahr sein?

Wird es bei Borussia Dortmund nochmal heiß – oder läuft die Transferperiode ohne weitere Neuzugänge aus? Diese Frage stellen sich derzeit die Fans des Vizemeisters. Dabei ist der BVB wie immer Teil einiger Gerüchte und Diskussionen.

Doch die Namen, die auf den letzten Metern bei Borussia Dortmund gehandelt werden, sorgen teilweise für große Ernüchterung. Beim eigenen Anhang taucht ein Gedanke auf: Reicht es für mehr nicht?

Borussia Dortmund: Sorge bei Gerüchten

Kurz bevor am kommenden Freitag (1. September) der Vorhang fällt, nehmen im Ruhrgebiet einige Gerüchte nochmal an Fahrt auf. So wurden in den letzten Tagen Spieler wie Yussuf Poulsen (RB Leipzig), Mergim Berisha oder Ermedin Demirovic (beide Augsburg) gehandelt.

Das lässt so manchen Fan verwundert zurück – manche verzweifeln gar. Der Grund: Nach der verpatzen Meisterschaft am letzten Spieltag wollte Borussia Dortmund doch eigentlich wieder angreifen, den Bayern den Platz an der Sonne streitig machen.

Auch hatte man nach dem Verkauf von Jude Bellingham einiges an Geld in der Kasse, um zahlreiche Kader-Baustellen zu beheben. Dass man jetzt mit Spielern, die in der Liga zur Mittelklasse zählen, in Verbindung gebracht wird, passt für viele nicht ins Bild – zumal vor nicht allzu langer Zeit Namen wie Edson Alvarez, Mohammed Kudus und Ivan Fresneda im Gespräch waren.

Fans hatten mehr erwartet

Natürlich sind die Spieler des gehandelten Trios gute Kicker, doch ob sie ausreichen würden, um Borussia Dortmund wieder zum Meisterschaftskandidaten zu machen? Zumal Borussia Dortmund in der Defensive aktuell größere Baustellen hat, als im Angriff.

Laut Aussagen der Bosse ist vom Transfergeld nicht mehr viel übrig. Daher gibt es nicht wenige, die beispielsweise ein 15-Millionen-Euro Gerücht um Berisha nicht verstehen können. Vielfach äußert sich in den sozialen Netzwerken der Wunsch, dass sich der BVB auf die Verpflichtung von Nationalspieler Armel Bella-Kotchap konzentrieren sollte.

Borussia Dortmund: Kritische Blicke

Auch weiterhin unter kritischer Beobachtung stehen Marcel Sabitzer und Felix Nmecha. Sie haben ein Großteil des Transfer-Budgets verschlungen – und müssen Bellingham ersetzen. Ein Ausrufezeichen konnten beide bisher nicht setzen. Auch deshalb beäugt man die Transferphase beim BVB aktuell äußerst kritisch.