Borussia Dortmund: Jetzt wird es ernst! BVB-Star vor Abflug

In den vergangenen Jahren war sein Abgang in nahezu jeder Transfer-Periode ein Thema. Donyell Malen kam 2021 zu Borussia Dortmund. Doch schnell kamen Gerüchte auf, dass er den BVB nur als Sprungbrett für seine Karriere nutzen wolle.

Allerdings kam ein Wechsel in der Vergangenheit nicht zu Stande. In diesem Winter scheint es jedoch tatsächlich so weit zu sein. Ein Premiere-League-Klub ist heiß auf den Niederländer. Der erste Winter-Abgang bei Borussia Dortmund bahnt sich an.

Borussia Dortmund: Malen steht kurz vor Premiere-League-Wechsel

Das Verhältnis zwischen Malen, dem BVB und Trainer Nuri Sahin wirkt seit Längerem angespannt. Malen ist schon seit Längerem außen vor und nur noch Reservist. Beim Jahresabschluss in Wolfsburg (3:1) erzielte Malen zwar noch ein Treffer und verhalf Schwarz-Gelb zum Sieg. Doch alles deutet darauf hin, dass es sein letzter Treffer für Dortmund gewesen sein könnte.

Laut der „Daily Mail“ hat Aston Villa großes Interesse an einem Winter-Transfer von Malen. Der Champions-League-Klub soll sich bereits über einen Wechsel ausgetauscht haben und nun ein mögliches Angebot vorbereiten.

Im Raum steht eine Ablöse von knapp 30 Millionen Euro. Diese Summe hat Schwarz-Gelb 2021 selbst für Malen an die PSV Eindhoven bezahlt. Nun könnte er für eben dieses Geld auf die Insel wechseln. In der Premiere League zu spielen, war – laut eigenen Aussagen – schon immer sein Traum gewesen.

Wiedersehen mit Ex-Kollege?

Dieser Traum könnte jetzt in Erfüllung gehen. Villa steht derzeit auf Rang neun, ist jedoch in Reichweite der europäischen Plätze. Auch in der Champions League ruft das (direkte) Weiterkommen. Mit 13 Punkten nach sechs Partien rangieren die „Villans“ auf Rang fünf. Malen könnte also auch weiterhin in der Königsklasse auslaufen.

In Birmingham würde er darüber hinaus auch auf einen alten Kollegen treffen. Ian Maatsen, der in der vergangenen Rückrunde an den BVB ausgeliehen war, spielt seit Sommer für Aston Villa. Die beiden Niederländer könnten demnächst erneut zusammenspielen.