Borussia Dortmund: Bundesligist macht Hammer-Deal perfekt – BVB-Fans schauen neidisch auf Konkurrenz

Während es bei Borussia Dortmund auf dem Transfermarkt noch relativ ruhig ist, schläft die Konkurrenz keineswegs. Ganz im Gegenteil: Andere Bundesligisten feiern einen starken Transfer nach dem anderem.

Nachdem RB Leipzig sich schon die Dienste von Eljif Elmas gesichert hat, zieht nun auch Eintracht Frankfurt mit einem Transfer-Hammer nach: Die Hessen haben Donny van de Beek von Manchester United verpflichtet. Die Fans von Borussia Dortmund werden bei dem Anblick grün vor Neid.

Borussia Dortmund: SGE macht van de Beek-Wechsel offiziell

In den vergangenen Wochen hat es sich bereits angebahnt, nun ist es perfekt: Frankfurt lockt van de Beek an den Main. Der Niederländer kommt auf Leihbasis bis zum Saisonende. Zudem verfügt die Eintracht über eine Kaufoption – laut „Sky“ soll diese etwa zehn Millionen betragen.

Van de Beek wechselte im Sommer 2020 als einer der meistumworbenen Mittelfeldspieler Europas für 39 Mio. Euro von Ajax Amsterdam zu Manchester United – seitdem zeigt die Formkurve stark nach unten. Van de Beek absolvierte für die „Red Devils“ nur 62 Spiele und verpasste mehr als 50 Partien verletzungsbedingt. In der laufenden Saison kam der 26-Jährige nur zweimal über insgesamt etwa 20 Minuten zum Zug.

Trotzdem der vielen Verletzungen und der großen Formdelle ist der Transfer von van de Beek ein echter Transfer-Coup. Zum einen, weil der Mittelfeld-Stratege gezeigt hat, was er einem Team geben kann und über wie viel Potenzial er verfügt. Zum anderen, weil der Transfer auch marketingtechnisch für Aufsehen sorgen dürfte – mit van de Beek holt Frankfurt einen echten Star in die Bundesliga.

„Wünsch ich mir vom BVB auch“

Vonseiten der BVB-Fans gibt es für diesen Transfer-Coup reichlich Anerkennung – dabei dürfte auch ein wenig Neid und Ernüchterung mit einhergehen. „Toller Transfer, hoffentlich schlägt er ein. Viel Risiko, aber so ein Transfer wünsche ich mir vom BVB auch mal“, schreibt ein BVB-Fans auf „X“(ehemals Twitter) zu dem van de Beek-Wechsel.

In der Tat scheint es so als hätten sich die Verantwortlichen vom BVB in der jüngeren Vergangenheit eher für die Sicherheitsvarianten entschieden, anstatt bei Transfers ins Risiko zu gehen. Dabei könnte ein solcher Top-Transfer und ein großer Name die Stimmung im gesamten Verein – vor allem vonseiten der Anhängerschaft – eventuell etwas verbessern.