Borussia Dortmund muss erneut zusehen, wie ein Wunschtransfer zu einem anderen Verein wechselt. Doch anders als beispielsweise bei Enzo Le Fee oder Ivan Fresneda geht der Spieler nun sogar zu direkten Konkurrenz – doppelt bitter für Schwarz-Gelb!

Denn der Transfer von El Chadaille Bitshiabu zu RB Leipzig wurde am Dienstag (18. Juli) offiziell verkündet. Der Wechsel hatte sich in den vergangenen Wochen bereits angedeutet, nun ist der Deal durch. Borussia Dortmund schaut so erneut in die Röhre.

Borussia Dortmund: Leipzig holt Bitshiabu

Bitshiabu zählt zu den größten Defensiv-Talenten Europas und kann mit 18 Jahren bereits Erfahrungen in der Ligue 1 und sogar in der Champions League vorweisen. In der vergangenen Saison stand schon einige Male mit Mbappe, Messi, Neymar und Co. auf dem Rasen. Nun zieht es den Franzosen in die Bundesliga.

„El Chadaille ist eines der spannendsten Abwehr-Talente in Europa, und wir sind stolz darauf, dass er ab sofort für RB Leipzig spielen wird. Er ist erst in diesem Mai 18 Jahre alt geworden, hat aber bereits 19 Profi-Einsätze für PSG und damit auf Top-Niveau absolviert, was für seine Qualität spricht. El Chadaille ist enorm schnell, präsent im Kopfballspiel, zweikampfstark und sicher im Spielaufbau. Als Linksfuß passt er zudem perfekt in unser gesuchtes Profil“, erklärte RB-Sportchef Max Eberl.

Der Innenverteidiger wechselt für insgesamt 15 Millionen Euro plus Bonizahlungen, mit denen das Gesamtpaket auf bis zu 20 Millionen Euro ansteigen kann, zu den Sachsen und soll dort eine ähnliche Entwicklung hinlegen wie es Upamecano, Konate oder Gvardiol gemacht machen. Aufgrund seiner enorm starken Anlagen ist das ein durchaus realistischer Weg.

Auch der BVB hatte großes Interesse

Wegen seines enormen Potenzials war auch Schwarz-Gelb stark an dem Ex-PSG-Juwel interessiert. Laut mehreren Medienberichten soll der BVB sogar ein konkretes Angebot für Bitshiabu abgegeben haben. Demnach soll das ungefähr in dem Rahmen gelegen haben, für den er jetzt nach Leipzig wechselt. Letztlich hat der U-Nationalspieler Frankreichs sich für RB und gegen Dortmund entschieden.

Für die Westfalen ist das der nächste bittere Schlag. Denn er ist nicht der erste Transfer, der Kehl und Co. durch die Lappen geht. Dazu spielt man in der kommenden Saison nun gegen Bitshiabu. Währenddessen ist Leipzig um ein absolutes Top-Juwel reicher.