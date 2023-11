Borussia Dortmund: Bitterer Abgang bevor? Top-Klub jagt BVB-Star

Mit großen Schritten geht die Bundesliga auf die Winterpause zu, das nächste Transferfenster rückt immer näher. Für die Vereinsbosse geht dann die heiße Phase wieder richtig los. In den vergangenen Tagen gab es auch auch rund um Borussia Dortmund schon das ein oder andere Gerücht.

Der FC Arsenal und Newcastle United sollen ein Auge auf Julian Brandt gelegt haben. Doch nicht nur Brandt scheint bei europäischen Top-Klubs auf der Liste zu stehen. Auch ein anderer Spieler von Borussia Dortmund zieht das Interesse anderer Vereine auf sich.

Borussia Dortmund: Simeone ist heiß auf Adeyemi

13 Einsätze, zwei Vorlagen, null Tore: Die Saisonbilanz von Adeyemi liest sich alles andere als beeindruckend. Der letzte Startelfeinsatz des 21-Jährigen endete zudem bereits nach 45 Minuten. Mit Atlético Madrid soll sich ein Spitzenverein aus Spanien von diesen Werten allerdings nicht abschrecken lassen. Das berichtet „fichajes.net“.

Demnach sei vor allem Atlético-Coach Diego Simeone sehr daran interessiert, Adeyemi in die spanische Hauptstadt zu locken. Vor allem die enorme Schnelligkeit des Flügelflitzers soll Simeone davon überzeugt haben, dass Adeyemi einen echten Mehrwert für sein Spiel haben würde. Der Argentinier verlängerte erst vor Kurzem sein Vertrag in Madrid und schaut sich nun schon nach Spielern für die kommenden Jahr um.

Doch nicht nur die Rojiblancos sollen den schnellen Offensiv-Akteur im Auge haben. Mit Paris Saint-Germain wird einem weiteren, extrem finanzkräftigen Klub Interesse am Deutschen nachgesagt. Kommt es in den kommenden Monaten zu einem Wettbieten um den Deutschen?

80 Millionen-Preisschild?

Die beiden Top-Klubs könnten im kommenden Sommer ernst machen. Ein Transfer würde wohl nicht ganz billig werden. Denn Adeyemi besitzt noch einen Vertrag bis 2027 und kam erst vor knapp einem Jahr für 30 Millionen Euro vom FC Salzburg. Seither stieg sein Marktwert auf knapp 40 Millionen Euro an. Bei einem Weiterverkauf würde sicherlich mehr als die bezahlte Summe fällig werden.

Angeblich würde der BVB erst bei „80 Millionen Euro überhaupt nachdenken“, s0 „fichajes.net“. Denn trotz des schlechten Saisonstarts von Adeyemi setzen die Klub-Bosse voll auf den 21-Jährigen. Dazu fühlt sich auch Adeyemi in Dortmund pudelwohl. Ein Abgang im Sommer ist derzeit kaum vorstellbar – Atletico und PSG müssten in jedem Fall ganz tief in die Tasche greifen, um den Offensiv-Star aus Dortmund loszueisen.