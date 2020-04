Borussia Dortmund: Kann Hakimi doch beim BVB bleiben? Die Voraussetzung wäre aber…

Darf Borussia Dortmund etwa doch noch auf einen Verbleib von Achraf Hakimi hoffen?

Der Flügelflitzer ist seit 2018 an den BVB ausgeliehen und entwickelte sich bei Borussia Dortmund zu einem Rechtsverteidiger von Top-Format. In diesem Sommer müsste Achraf Hakimi zu Real Madrid zurückkehren. Eigentlich.

Borussia Dortmund: Was passiert mit Hakimi?

Wie die spanische Sportzeitung „Mundo Deportivo“ berichtet, wäre Real gesprächsbereit, wenn Borussia Dortmund den 21-Jährigen unbedingt halten will. Der Grund: Mit Dani Carvajal haben die „Königlichen“ ohnehin schon einen erfahrenen Rechtsverteidiger, der bei Trainer Zinedine Zidane gesetzt ist.

Die ganze Sache hat allerdings einen großen Haken. Denn laut des Berichts knüpft Real an einen dauerhaften Hakimi-Wechsel zum BVB eine gewaltige Voraussetzung. Demnach soll Erling Haaland im Tausch zu Madrid wechseln.

Durch diese Forderung verschwindet das Wechselgerücht dann vermutlich endgültig ins Reich der Fabelwelt. Denn selbst wenn Real noch ein paar Euro oben drauflegte, würde Borussia Dortmund sein großes Stürmer-Juwel wohl so schnell nicht abgeben.

Jung, erfolgreich, schwarzgelb: Jadon Sancho, Erling Haaland und Achraf Hakimi. Foto: imago images/Joachim Sielski

Haaland beim BVB

Schließlich zeigte Haaland in den Wochen vor der Corona-Pause, welches unglaubliche Talent in ihm schlummert. Schon bei RB Salzburg hatte der Norweger in der Hinrunde alles in Grund und Boden geballert. Und beim BVB machte er genau dort weiter.

In elf Pflichtspielen für Borussia Dortmund erzielte Haaland zwölf Treffer. Nach nur wenigen Einsätzen liegt ihm die Südtribüne bereits zu Füßen.

BVB-Top-News:

„Erling fühlt sich beim BVB sehr wohl“

Dass Haaland den schon in diesem Sommer verlässt, gilt als unwahrscheinlich. Sein Berater Mino Raiola hatte der spanischen Sportzeitung „as“ erst kürzlich gesagt: „Erling fühlt sich bei Borussia Dortmund sehr wohl. Er will dort die nächsten Entwicklungsschritte machen.“

Real sucht derzeit händeringend nach einem Mittelstürmer. Karim Benzema (32) kommt allmählich in die Jahre, und Neuzugang Luka Jovic hält bislang nicht, was die Vereinsbosse sich vom ehemaligen Frankfurter versprochen hatten. (dhe)