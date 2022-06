Borussia Dortmund: Nach BVB-Aus – Konkurrenz nimmt IHN ins Visier

Lange hatte Borussia Dortmund gehadert, doch am Ende stand fest: Dan-Axel Zagadou muss den BVB verlassen.

Ab 1. Juli wäre der Franzose vereinslos. Nun gibt es aber eine erste heiße Spur. Womöglich bleibt der Ex-Star von Borussia Dortmund der Bundesliga erhalten!

Borussia Dortmund: Wechselt Dan-Axel Zagadou zur Konkurrenz?

Würde man Verträge nach Sympathie verlängert, hätte Dan-Axel Zagadou den BVB im Sommer garantiert nicht verlassen müsse. Der Spaßvogel war in Dortmund ein Stimmungsgarant, sorgte für gute Laune in der Kabine und war bei Mitspielern wie Fans sehr beliebt. Ob er auch sportlich wieder so eine Bereicherung werden kann, waren sich die BVB-Bosse aber unsicher.

Seit Jahren ist der Abwehrhüne immer wieder von schweren Verletzungen geplagt. Sicherlich auch der mangelnden Spielpraxis geschuldet, konnte er auch bei seinen Einsätzen keinen bleibenden positiven Eindruck vermitteln. Mit mehreren derben Schnitzern, die teilweise auch spielentscheidend waren, brachten ihn wohl um die letzte Chance auf einen neuen Vertrag bei Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund trennt sich von Dan-Axel Zagadou. Foto: IMAGO/Sven Simon

+++ Borussia Dortmund: Interessent meldet sich – sind SEINE BVB-Tage jetzt gezählt? +++

So ist die BVB-Zeit von Dan-Axel Zagadou nun abgelaufen. Und wo geht es weiter? „Das Wichtigste für mich ist es, zu spielen“, sagte er kürzlich, gefolgt vom Wunsch, in Europa bleiben zu können. Der geht womöglich in Erfüllung. Auf der Suche nach Stabilität für die löchrige Abwehr hat die TSG Hoffenheim laut „Kicker“ ein Auge auf Zagadou geworfen.

„Daxo“ passt ins Hoffenheimer Beuteschema

Für das Fachmagazin passt der 23-Jährige mit seiner Körpergröße und Wucht „perfekt ins Beuteschema“ des Hopp-Klubs. Entsprechend rückte er in den Fokus von Sportdirektor Alexander Rosen.

--------------------------------------------

Mehr aktuelle News zu Borussia Dortmund:

--------------------------------------------

In einer quantitativ hoch, qualitativ bislang aber schwach besetzten Innenverteidigung würden die Chancen des Ex-Stars von Borussia Dortmund, einen Stammplatz zu ergattern, deutlich steigen. Vorausgesetzt, die Verletzungsseuche hat endlich ein Ende. (dso)