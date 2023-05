Borussia Dortmund: Jetzt wird es konkreter! Spektakuläre Rückkehr nimmt Formen an

Borussia Dortmund steckt bereits vor Ende der Saison mitten in den Planungen für die nächste Saison. Neben dem Endspurt in der Bundesliga liegt der Fokus der Verantwortlichen auf die Kaderplanung für die kommende Spielzeit. Dabei sollen Watzke, Kehl und Co. eine spektakuläre Rückholaktion auf der Agenda haben. Demnach möchte man Jadon Sancho zurück zu Borussia Dortmund holen. Gegen Ende der Saison soll dieser Transfer jetzt immer konkreter werden.

Es wäre ein Wechsel, der in ganz Dortmund für große Freude sorgen würde. Sancho soll mit dem Wechsel zum BVB liebäugeln. Auch die Westfalen sind demnach nicht abgeneigt. In den vergangenen Wochen kamen lose Gerüchte zu einer Rückkehr auf. Jetzt werden diese konkreter. Laut mehreren englischen Medien habe United dem Ex-Dortmunder mitgeteilt, dass er den Verein im Sommer verlassen könne. Und Sancho wolle unbedingt zurück zum BVB.

Borussia Dortmund: Sancho wieder in Schwarz-Gelb?

Seit seinem Wechsel auf die Insel konnte Sancho selten überzeugen. In England wird er als Flop betitelt, bei United-Coach Erik ten Hag spielt er nicht die größte Rolle und kommt zumeist nur von der Bank. Ein Abgang im Sommer gilt als wahrscheinlich. Möglicherweise zieht es den 23-Jährigen zurück in die Bundesliga.

Der größte Haken an dieser Sache bleibt wohl das Finanzielle. Ein Kauf ist für den BVB ausgeschlossen. Sanchos Marktwert liegt derzeit noch bei 55 Millionen Euro, zu hoch für Schwarz-Gelb. Die einzige Möglichkeit, Sancho zurück in den Signal Iduna Park zu holen, wäre also eine Leihe. Aus BVB-Sicht im besten Fall mit einer Kaufoption. Konkrete Gespräche über eine Rückkehr gab es demnach noch nicht. Allerdings soll Borussen-Sportdirektor Sebastian Kehl immer mal wieder mit der Beraterseite von Sancho sprechen.

Spielte schon von 2017 bis 2021 für den BVB und gewann den DFB-Pokal mit Schwarz-Gelb: Jadon Sancho. Foto: IMAGO/Sportimage

Schwarz-Gelbe Rückholaktionen

In der Vergangenheit zeigten sich die Verantwortlichen als wahre Experten, wenn es um Rückholaktionen von Ex-Stars ging. Gleich mehrere ehemalige Dortmunder kehrten zum BVB zurück. So wechselte Nuri Sahin nach zwei Jahren bei Real Madrid zurück zu Schwarz-Gelb. Shinji Kagawa kam von Manchester United und Mario Götze kehrte vom FC Bayern zurück zum BVB. Bei allen drei war ihre zweite Zeit bei Dortmund nicht wirklich erfolgreich. Für Mats Hummels hat sich hingegen die Rückkehr zur Borussia gelohnt. Er ist weiterhin Vize-Kapitän und Identifikationsfigur beim BVB.

Sancho würde sich also in eine prominente Liste einreihen. Die BVB-Fans würden sich über eine Rückkehr von Sancho freuen. In dem Fall würden sie wohl hoffen, dass er eher den Hummels- als den Sahin-, Kagawa- und Götze-Weg geht. Kommt er an sein altes Leistungsniveau zurück, wäre er für Borussia Dortmund eine große Verstärkung.