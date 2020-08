Borussia Dortmund: Transfer kurz vor Abschluss – Reus-Ersatz im Anflug

Die Fans von Borussia Dortmund können sich wohl auf das nächste Supertalent freuen. Ein Deal mit Real Madrid steht wohl kurz vor dem Abschluss.

Einem Bericht der „Bild“ zufolge steht der Wechsel von Reinier zu Borussia Dortmund unmittelbar bevor.

Borussia Dortmund: Transfer kurz vor Abschluss – Real-Star im Anflug

Schon an diesem Samstag könnte der Deal demnach noch über die Bühne gehen. Der BVB wird das Mega-Talent für ein Jahr auf Leihbasis mit einer Option auf ein weiteres Jahr verpflichten. Reinier kam Anfang des Jahres für 30 Millionen Euro aus Brasilien zu Real Madrid.

Reinier ist erst 18 Jahre alt, 1,85 Meter groß und spielt im offensiven Mittelfeld. Seit seinem Wechsel zu den „Königlichen“ ist er noch nicht zum Einsatz gekommen. Um das große Talent weiter zu fördern, soll er für ein Jahr oder länger verliehen werden.

BVB sticht Leverkusen aus

Neben Borussia Dortmund soll auch Bayer Leverkusen an dem Brasilianer interessiert sein. Der BVB soll laut „Bild“ allerdings den Zuschlag für Reinier erhalten. Der Grund dafür sind die guten Beziehungen zwischen Real und Dortmund.

Bis zu diesem Sommer war noch Achraf Hakimi an den BVB ausgeliehen. In zwei Jahren entwickelte sich der Marokkaner zu einem echten Weltklassespieler und Real konnte ihn für 40 Millionen Euro an Inter Mailand verkaufen.

Ersatz für Marco Reus

Der Grund, warum der BVB einen weiteren offensiven Mittelfeldspieler verpflichtet, ist relativ simpel. Marco Reus fehlt nun schon über sechs Monate. Es ist weiterhin unklar, wann der BVB-Kapitän wieder zurückkehrt.

Reinier kann offensiv im Zentrum und auf den Außenbahnen zum Einsatz kommen. Er ist eine günstige Alternative mit viel Potential. Entwickelt er sich nur ansatzweise sowie Achraf Hakimi hat Borussia Dortmund den nächsten tollen Deal eingefädelt. (fs)