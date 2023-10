Borussia Dortmund: Insider packt aus – BVB heiß auf Top-Juwel

In der Vergangenheit konnte Borussia Dortmund immer wieder große Talente für sich gewinnen und dabei auch europäische Top-Klubs ausstechen. Nun wollen die BVB-Verantwortlichen einmal mehr ein großes Juwel an Land ziehen.

Wie Transfer-Experte Gianluca Di Marzio berichtet, ist Borussia Dortmund einer der vielen Interessenten von Matija Popovic. Der 17-Jährige zählt zu den vielversprechendsten Spieler in Europa und ist unlängst auf dem Radar vieler großen Vereine in Europa.

Borussia Dortmund: Kehl und Co. baggern an Serbien-Juwel

Popovic spielt aktuell bei der U19 von FK Partizan Belgrad. Dort spielte er sich mit seinen Leistungen in die „Guardian-Liste“ der 60 weltgrößten Talente des Jahrgangs 2006. In seinen bisherigen 25 Einsätzen für das Team erzielte er 21 Tore und legte fünf Treffer auf – eine grandiose Statistik, die die Runde macht.

Neben dem BVB sollen unter anderem auch FC Barcelona und Real Madrid an Popovic dran sein. Die Katalanen sollen bereits bei FK Partizan vorstellig geworden sein. Die Verpflichtung wird demnach kein Selbstläufer für die Westfalen.

++ Borussia Dortmund scheuchte ihn davon – jetzt wird er auf Händen getragen ++

Immerhin läuft der Vertrag des 17-Jährigen am 31. Dezember aus. Sollte der flexible Offensiv-Star seinen Vertrag nicht verlängern, müssen BVB und Co. den Weg über den Verein nicht mehr gehen, sondern können direkt mit Popovic und seinen Agenten über einen Wechsel verhandeln.

Schon bald in Serbiens A-Team?

Ihn zeichnen eine brillante Technik sowie ein hervorragender erster Kontakt aus. Mit seinen Dribbelkünsten stellt er so manche Abwehrreihe vor Problemen. Popović wird trotz seines jungen Alters bereits mit der A-Nationalmannschaft Serbiens in Verbindung gebracht und könnte schon bald in den Kreis der Stars vorstoßen.

Weitere News:

Schaffen es Kehl und Co., den Youngster tatsächlich an Land zu ziehen, würde dem BVB ein echter Coup gelingen. Der Weg bis dahin ist allerdings noch recht weit, schließt ist die Konkurrenz nicht unbedingt klein.