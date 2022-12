Borussia Dortmund: Ablösefrei zu haben – löst dieser Star ein großes BVB-Problem?

Bis der Transfermarkt öffnet, dauert es nicht mehr lang. Ab dem 1. Januar 2023 haben die Klubs dann wieder die Möglichkeit, neue Spieler unter Vertrag zu nehmen – so auch Borussia Dortmund.

Doch ob der BVB in diesem Winter schon Verstärkung holt, ist noch nicht klar. Dafür könnte Borussia Dortmund im kommenden Sommer einen ablösefreien Star verpflichten. Die Konkurrenz ist jedoch groß. Bei den Schwarzgelben könnte er ein Problem lösen.

Borussia Dortmund: Ablösefrei zu haben

In den vergangenen Jahren wurde Wilfried Zaha immer wieder mit Top-Klubs in Verbindung gebracht. Jetzt könnte sich für den Offensivspieler endlich diese Chance ergeben.

Zum Ende der Saison läuft bei dem 30-Jährigen der Vertrag bei Crystal Palace aus. Die bisherigen Vertragsgespräche haben zu keinem Erfolg geführt. Somit könnte Zaha im Sommer den Verein ablösefrei verlassen.

Wilfried Zaha ist im Sommer ablösefrei zu haben. Foto: IMAGO / Shutterstock

Laut einem Bericht von „90Min“ haben jetzt einige Top-Klubs wohl großes Interesse daran, den Angreifer für die kommende Saison unter Vertrag zu nehmen. Dazu gehört auch Borussia Dortmund.

Löst Zaha beim BVB ein Offensivproblem?

So sollen neben dem BVB auch Bundesligist RB Leipzig und die beiden französischen Klubs AS Monaco und Olympique Marseille den Stürmer gerne verpflichten wollen.

Bei den Schwarzgelben könnte Zaha ein großes Problem lösen. Seit dem Abgang von Erling Haaland hat Borussia Dortmund nämlich ein Stürmerproblem. Anthony Modeste, der als Ersatz für Sebastien Haller geholt wurde, enttäuscht aktuell auf ganzer Linie. Auch Karim Adeyemi kommt nach seiner Verletzung zu Beginn der Saison nicht richtig in den Tritt.

Nur BVB-Juwel Youssoufa Moukoko kann aktuell überzeugen. Doch das Talent könnte den Verein im Sommer verlassen. Da käme dann Zaha wieder ins Gespräch, der in der Premier League seine Torjäger-Qualitäten immer wieder unter Beweis stellt. In der laufenden Saison kommt er in 13 Pflichtspielen auf sechs Tore und bereitete zwei Tore vor.