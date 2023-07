Bei Borussia Dortmund ist es auf dem Transfermarkt derzeit relativ ruhig. Nach dem Nmecha-Deal kommen kaum mehr Gerüchte auf, immer wieder wechseln Wunschspieler zu anderen Vereinen. Das war gegen Ende der vergangenen Saison anders. Da hagelte es an Spekulationen um mögliche Neuzugänge.

Einer der damals stark gehandelten Kandidaten war Daichi Kamada von Eintracht Frankfurt. Doch der Japaner entschied wohl gegen Borussia Dortmund. Diese Entscheidung könnte er nun möglicherweise bereuen. Denn Kamada hat auch zwei Wochen nach dem offiziellen Beginn der Transferphase noch immer keinen Verein gefunden.

Borussia Dortmund: Kamada weiterhin vereinslos

Vor wenigen Wochen war er noch einer der heißesten Personalien – beim BVB und generell auf dem europäischen Transfermarkt. Doch nun hat sich die Situation um Kamada ordentlich abgekühlt. Der Japaner ist immer noch vereinslos und scheint es auch noch ein Weilchen zu bleiben. Denn wirklich konkret wird es mit keinem Verein derzeit.

Angesichts des Interesses vieler europäischer Top-Klubs ist das erstaunlich. Möglicherweise hat der Mittelfeld-Akteur sich verzockt. Denn laut mehreren Medien soll er unter anderem dem BVB abgesagt haben, um nach Italien zu wechseln.

Denn bislang galt der AC Mailand als Favorit auf die Unterschrift von Kamada. Der 26-jährige Japaner würde allerdings einen Platz für Nicht-EU-Spieler im Kader der Rossoneri beanspruchen. Das bedeutet, Milan muss zunächst einen Spieler mit demselben Status verkaufen. Und dieses Szenario ist derzeit nicht absehbar.

So kam in den vergangenen Tagen sogar das Gerücht auf, dass Kamada sich nun wieder eine Rückkehr zu Eintracht Frankfurt vorstellen könne. Wie die „Frankfurter Rundschau“ schrieb, soll Sportvorstand Markus Krösche dem Mittelfeldspieler demnach weiter die Tür aufhalten. Letztlich hat man sich aber wohl auch am Main gegen eine Fortsetzung der Zusammenarbeit entschieden – und das, obwohl man stets im engen Austausch mit dessen Management gestanden haben soll.

Wird Kamada der Félix-Ersatz?

So bringen sich nun andere Vereine in Stellung. Laut ‚Calciomercato.com‘ wittert Atletico Madrid die Chance, Kamada nun doch nach Spanien lotsen zu können. Die Rojiblancos waren auch in den vergangenen Wochen und Monaten schon am 29-fachen Nationalspieler interessiert.

Bei Atletico wäre Kamada ein Kandidat, um João Félix zu ersetzen, heißt es weiter. Der Portugiese konnte sich sich unter Trainer Diego Simeone nie wirklich durchsetzen. Nach einem Leihgeschäft zum FC Chelsea in der Rückrunde der vergangenen Saison soll in diesem Sommer der endgültige Abschied folgen.

Es scheint derzeit wohl die wahrscheinlichste – und vielleicht sogar einzige Option für Kamada zu sein. Vor wenigen Wochen konnte man sich noch nicht wirklich vorstellen, dass sich die Vereinssuche von Kamada so schwierig gestaltet. Doch nun steckt der Japaner wahrlich in einer Wechsel-Not.