Borussia Dortmund: Später Transfer-Knall? Plötzlich gibt es um IHN Wechsel-Gerüchte

Dortmund. Tut sich am Deadline Day noch etwas bei Borussia Dortmund? Dringender Bedarf herrscht bei den Schwarzgelben eigentlich nicht – doch nun keimt plötzlich ein irres Gerücht auf.

Verstärkt sich Borussia Dortmund am letzten Transfer-Tag etwa mit einem Ex-Schalker? Laut eines Berichts des spanischen Radiosenders „RAC1“ hat sich der BVB in den Poker um Jean-Clair Todibo eigeschaltet.

Borussia Dortmund: Irres Gerücht um Todibo-Verpflichtung

Der FC Barcelona will den Innenverteidiger, der in der vergangenen Saison an den FC Schalke 04 verliehen war, dringend loswerden. Barca ist sich Berichten zufolge bereits mit dem FC Fulham einig – doch der Premier-League-Aufsteiger soll nicht das Wunschziel von Todibo sein.

Wechselt Jean-Clair Todibo ausgerechnet zu Borussia Dortmund? Foto: imago images/RHR-Foto

>> Borussia Dortmund: Nicht schon wieder! Jadon Sancho sorgt für Mega-Ärger – Irritationen um seine Krankmeldung

Verschlägt es den 20-Jährigen stattdessen zurück in die Bundesliga? Ein BVB-Wechsel des Ex-Schalkers wäre nicht nur eine faustdicke Überraschung, sondern auch durchaus pikant.

----------

Weitere Neuigkeiten zu Borussia Dortmund:

Borussia Dortmund: Bessert der BVB in der Abwehr nach? Spieler vom Liga-Rivalen könnte kommen

Borussia Dortmund: Leihgeschäft fix! BVB-Wirbelwind wechselt zum Liga-Konkurrenten

Borussia Dortmund: Zorc erklärt DIESEN Schachzug – „Nicht ganz uneigennützig“

--------

Harter Konkurrenzkampf in der BVB-Abwehr

Zudem dürfte sich der Franzose in Dortmund auf einen mächtigen Konkurrenzkampf gefasst machen. Mats Hummels ist in der Dreierkette, die Trainer Lucien Favre aktuell präferiert, gesetzt. Um die anderen beiden Plätze kämpfen Emre Can, Manuel Akanji, Emre Can, Lukasz Piszczek, Thomas Meunier, Niko Schulz und nach auskurierter Verletzung auch wieder Dan-Axel Zagadou und Marcel Schmelzer.

Jean-Clair Todibo kam im vergangenen Winter leihweise vom FC Barcelona nach Gelsenkirchen. Die Königsblauen hielten eine Kaufoption über 25 Millionen Euro, die sie jedoch nicht zogen – einerseits, weil der Franzose nicht überzeugte, andererseits durch die finanzielle Schieflage, die sich beim S04 durch Corona massiv verstärkt hatte.

>>> Borussia Dortmund: Ex-BVB-Star am Tiefpunkt – diese Worte seines Trainers gleichen einer Ohrfeige

Jean-Clair Todibo blickt mit gemischten Gefühlen auf seine Zeit beim FC Schalke 04 zurück. Foto: imago images/Pakusch

Wechselfrist fast vorbei

Bei Barcelona hat er allerdings keine Chance, soll weiterhin abgeben werden. Kurz vor der Schließung des Transferfensters gibt es aber keine neuen Informationen. Die Zeit wird knapp.

Update: Todibo schließt sich Benfica an

Im Endeffekt war das Gerücht wohl nur heiße Luft. Jean-Clair Todibo wechselt nicht zu Borussia Dortmund, sondern schließt sich Benfica Lissabon an. Für zwei Jahre wird der Innenverteidiger nach Portugal ausgeliehen, dann hat Benfica eine Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro.

Mario Götze hat einen neuen Klub

Einen späten Transfer-Knall gab es rund um Borussia Dortmund dann aber doch noch. Mario Götze fand einen Tag nach der Schließung des Transfer-Fensters einen neuen Verein. Hier alle Details >>