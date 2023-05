Borussia Dortmund: DFB-Star vor Neu-Orientierung – steigt Schwarz-Gelb jetzt in den Transfer-Poker ein?

Borussia Dortmund feiert die nächste Heim-Gala und lässt den Traum auf die Deutsche Meisterschaft weiter aufleben. Nach dem 5:2-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach bleiben dem BVB noch zwei Spiele, um die Bayern abzufangen und das große Ziel zu erreichen.

Trotz des möglichen Erfolges steht bei Borussia Dortmund im kommenden Sommer erneut ein Umbruch an. Einige Stars werden den Verein verlassen, dafür sollen neue Spieler die Mannschaft verstärken. Dabei könnte auch ein deutscher Nationalspieler interessant werden. Dieser stieg zuletzt ab und wird so aller Voraussicht nach seinen Verein verlassen.

Borussia Dortmund: Abstieg im ersten Jahr

Im vergangenen Sommer sorgte er mit seinem Wechsel in die Premier League für Aufsehen. Armel Bella-Kotchap wechselte 2022 vom VfL Bochum zum FC Southampton. Bei den Saints wollte der Innenverteidiger erstmals Premier-League-Luft schnuppern und sich gegen mit den ganz großen Spielern messen. Doch seine Saison lief anders als geplant.

Zwar konnte Bella-Kotchap sich rasch behaupten und in die Startelf der Engländer spielen, jedoch blieb man sportlich nahezu über die gesamte Saison unter den Erwartungen. Anstatt im gesicherten Mittelfeld zu sein und für die ein oder andere Überraschung zu sorgen, kämpfte man seit dem ersten Spieltag um den Klassenerhalt. Am vergangenen Wochenende war das Schicksal offiziell besiegelt. Nach elf Jahren Premier League-Zugehörigkeit steigt der FC Southampton in die zweite Liga ab.

++ Borussia Dortmund: Was plant der BVB mit Mats Hummels? Sebastian Kehl gibt die deutliche Antwort ++

Für den deutschen Nationalspieler ist das besonders bitter. Er entschied sich gegen eine weitere Saison beim VfL und für den großen Schritt in die Premier League. Nach nur einem Jahr scheint das Projekt Premier League vorerst gescheitert. Doch trotz der sportlichen Talfahrt seines Teams konnte der 21-Jährige weiter auf sich aufmerksam machen. So gilt es als sehr wahrscheinlich, dass Bella-Kotchap die Saints nach nur 12 Monaten wieder verlässt und seine Karriere bei einem anderen Verein fortsetzt. Vielleicht sogar wieder in der Bundesliga.

Wechselte 2022 für 11 Millionen vom VfL Bochum zum FC Southampton und stieg mit den Saints in seiner ersten Saison ab: Armel Bella-Kotchap. Foto: IMAGO/Ulmer/Teamfoto

DFB-Kicker als Hummels-Nachfolger?

Die Situation um Bella-Kotchap sollten auch die Bosse vom BVB beobachten. Denn der Innenverteidiger bringt einiges mit, um bei einem Top-Klub zum Stammspieler zu reifen. Der 21-Jährige gilt als eines der größten Defensiv-Talente in Deutschland und konnte bereits erste Erfahrungen bei der deutschen Nationalmannschaft sammeln. Dazu bewies er in der laufenden Saison des Öfteren, dass er auch in der Premier League bestehen kann. Gute Voraussetzungen, um künftig die Defensive des BVB zu stärken.

Bei Schwarz-Gelb könnte er in die großen Fußstapfen von Mats Hummels treten. Die Zukunft des Routiniers ist weiterhin offen, ein Abgang nicht unwahrscheinlich. Unabhängig davon werden die Borussen in der Innenverteidigung nachrüsten. Vielleicht heißt die Option dort dann Bella-Kotchap. Jedoch könnte die Ablösesumme zum großen Haken werden. Laut mehrerer Medienberichte verlangen die Saints knapp 20 Millionen Euro für den deutschen Nationalspieler. Eine Ausstiegsklausel besitzt Bella-Kotchap nicht.

Mehr News:

Ob der BVB bereit ist, die Summe zu zahlen, ist fraglich. Dazu würde Dortmund sich gegen prominente Konkurrenz durchsetzen müssen. Sowohl einige Premier League-Klubs als auch Bundesliga-Vereine sollen bereits ein loses Interesse bekundet haben. Unter anderem beschäftigt sich Eintracht Frankfurt mit dem Innenverteidiger.