Borussia Dortmund: Irre Szene beim Training! „Sancho schickt Morey nach Hause“

Borussia Dortmund schuftete in Bad Ragaz (Schweiz) für die neue Saison. Neben ausgiebigen Konditionseinheiten durfte aber natürlich auch der Spaß beim BVB nicht zu kurz kommen.

Beim Trainingsspiel von Borussia Dortmund gab es eine irre Szene, die zeigt, dass die Stimmung im Team blendend ist. Die BVB-Stars hatten mächtig Spaß – auf Kosten von Mateu Morey. Im Mittelpunkt: Jadon Sancho.

Borussia Dortmund: Sancho vernascht Morey im Training

Dass Jadon Sancho trotz geplatztem Wechsel in diesem Sommer sich ziemlich wohl in Dortmund und in der Mannschaft fühlt, stellte er jetzt mal wieder unter Beweis. Der 20-Jährige macht nicht den Miesepeter, sondern glänzt mit starken Auftritten.

Die Extraklasse von Jadon Sancho bekommt jetzt sein Teamkollege Mateu Morey zu spüren. Im Trainingsspiel kriegt Sancho den Ball, Morey läuft auf ihn zu, Sancho wartet kurz und tunnelt den Spanier eiskalt. Anschließend hämmert er den Ball ins Tor. Morey läuft nur beschämt zur Seitenlinie, Raphael Guerreiro zeigt ihm den Weg nach draußen.

BVB-Stars eskalieren im Netz

Jadon Sancho und Borussia Dortmund haben diese irre Szene auf ihren Social-Media-Kanälen geteilt. In den Kommentaren eskalierten die Teamkollegen förmlich. Morey reagiert so: „Ich liebe dich auch“ und schickt einen Stinkefinger mit.

Die Reaktionen der BVB-Stars

Thomas Delaney fragt Guerreiro: „Ist er direkt nach Haus gegangen? Ich kann mich nicht erinnern.“

Guerreiro: „Hier geht’s lang!“

Ex-BVB-Star Achraf Hakimi: „Waaaaas?“

Emre Can: „Kein Respekt“

Erling Haaland und Mo Dahoud schicken viele Lachsmileys

Beim BVB stimmt die Chemie in der Mannschaft. Hier sieht man mal wieder, wie viel Spaß die junge Truppe gemeinsam hat – wenn auch auf Kosten von Morey.

BVB-Testspiele stehen an

Am Freitag wird es dann wieder ernst. Der BVB hat für den 28. August gleich zwei Testspiele geplant. Um 15.30 Uhr trifft Borussia Dortmund auf den SC Paderborn. Um 18 Uhr geht es dann vermutlich gegen den VfL Bochum. Wegen eines positiven Corona-Test bei den Bochumern stand das noch auf der Kippe. Zum Live-Ticker für diese Begegnung geht es hier entlang >> (fs)