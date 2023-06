Nach nur einem Jahr könnte das Kapitel Trabzonspor für einen ehemaligen Akteur von Borussia Dortmund schon wieder Geschichte sein. Der türkische Traditionsklub ist in großen Schwierigkeiten. Die finanzielle Lage des Vereins ist bedrohlich und auch sportlich geht es bergab. Nun muss der Ex-Borusse den Verein wohl wieder verlassen.

Im Fußball geht es schon längst nicht mehr nur um das Sportliche. Die finanziellen Aspekte werden immer wichtiger. Für die Vereine geht es darum, wirtschaftlich nachhaltig zu handeln – trotz der immensen Summen, die heutzutage im Umlauf sind. Schafft man das nicht, droht einem Klub schnell eine finanzielle und sportliche Krise. Mit diesen Problemen hat derzeit auch der Verein von Ex-BVB-Spieler Marc Bartra zu kämpfen.

Borussia Dortmund: Bartra-Klub in großen Schwierigkeiten

Insgesamt zwei Jahre war Bartra bei Schwarz-Gelb. Diese Zeit war ein Auf und Ab. Von dem Horror rund um den Anschlag auf den BVB-Mannschaftsbus, bei dem der Spanier schwer verletzt wurde, bis hin zum Pokalsieg 2017. 2018 verließ er die Westfalen Richtung Heimat. Nach vier Jahren bei Betis Sevilla wechselte der Innenverteidiger im vergangenen Sommer zu Trabzonspor in die türkische Süper Lig.

Er kam zu Trabzonspor, als der Traditionsverein in seinem absoluten Hoch war. Der Verein gewann 2022 erstmals seit 38 Jahren die türkische Meisterschaft. Angesichts der Teilnahme am europäischen Wettbewerb wollte man sich mit gestanden Spielern, die internationale Erfahrung besitzen, verstärken. Einer davon war Ex-Borusse Bartra. Die Verantwortlichen gaben den Neuzugängen hoch dotierte Verträge. Wie sich nun im Nachhinein herausstellt: zu hoch dotierte Verträge.

++ Borussia Dortmund: Abschiedsworte rühren Fans zu Tränen – „Stolz, Teil des BVB gewesen zu sein“ ++

Denn nach dem großen Hoch folgte der Absturz. Sportlich lief es in der abgelaufenen Saison nicht gut. Man beendete die Spielzeit auf Platz sechs. Auf Platz drei – der erste europäische Platz – hat man ganze 20 Punkte Abstand. Neben der sportlichen Misere kam auch die finanzielle Krise. Der Verein muss zeitnah eine zweistellige Millionensumme an türkische Banken zurückzahlen.

++ Borussia Dortmund: Rätsel um Reus! Trifft der BVB-Kapitän eine drastische Entscheidung? ++

Anfang 2021 griffen die türkischen Großbanken den Vereinen aufgrund der wirtschaftlichen Schieflage unter die Arme. Nach zwei Jahren muss die erste große Rate zurückgezahlt werden. Aufgrund der finanziellen Probleme traten sogar der Trainer und der Präsident von Trabzonspor zurück. Nun wollen und müssen auch Spieler wie Bartra den Verein verlassen. Die dicken Verträge von Bartra und Co. belasten den Klub zu sehr.

Sein Kapitel in der Türkei könnte schon bald wieder enden, weil sein Verein in großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckt: Marc Bartra. Foto: IMAGO/Gonzales Photo

Nächste Station wieder in der Heimat?

So schaut sich der Ex-BVB-Star nach einem neuen Klub um. Dieser könnte Bartra zurück in die Heimat führen. Laut dem spanischen Radiosender „RAC1“ möchte der FC Girona den Spanier verpflichten. Mit diesem Wechsel könnte der Katalane in seine Heimat zurückkehren. Girona spielte eine starke Saison und beendete die abgelaufene Saison als Aufsteiger auf einem guten zehnten Platz. Nach der Auftaktsaison in der höchsten spanischen Liga möchte man in der kommenden Spielzeit mit guten Neuverpflichtungen dieses Ergebnis bestätigen.

Weitere News:

Es wäre wohl für beide Parteien ein guter Deal. Der 32-Jährige kehrt in seine Heimat und in die erste spanische Liga zurück, während Girona einen starken Defensiv-Spezialisten bekommt. Seine Zeit in der Türkei dürfte wohl nach nur zwölf Monaten enden.