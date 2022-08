Borussia Dortmund: Gerüchte um Kabinen-Zoff mit Terzic? BVB-Star mit eindeutiger Ansage

Großer Ärger bei Borussia Dortmund!

Nach der Peinlich-Pleite gegen Werder Bremen hängt der Haussegen bei Borussia Dortmund wohl schief. Doch gab es etwa schon vor Anpfiff Ärger? Einem Bericht zu Folge gab es einen Streit zwischen Thomas Meunier und Cheftrainer Edin Terzic. Der Belgier äußerte sich aber anschließend auf Instagram zum möglichen Zoff.

Borussia Dortmund: Kabinen-Streit mit Terzic?

Was war passiert? Laut einem Bericht der „Bild“ soll es vor der Partie gegen Werder Bremen zwischen BVB-Star Thomas Meunier und Cheftrainer Edin Terzic ordentlich gekracht haben. Das Ganze soll am Donnerstag in der Kabine vorgefallen sein.

Die Konsequenz: Meunier saß 90 Minuten gegen Werder Bremen (2:3) auf der Bank. Aus welchem Grund es einen Streit gab, ist allerdings noch unklar.

Borussia Dortmund: Meunier „will hier weg“

Der Belgier soll auf Nachfrage der „Bild“ gesagt haben: „Ich will hier weg!“ Zuletzt betonte Sportdirektor Sebastian Kehl, dass „wir aktuell keinen Anlass sehen, ihn abzugeben.“ Meunier liebäugelt wohl schon seit mehreren Wochen mit einem Abgang.

Doch ist das alles wirklich so vorgefallen? Auf Instagram äußerte sich der Belgier zum möglichen Zoff und kommentierte einen Instagram-Post zum „Bild“-Bericht. „Propaganda von Bild“, schreibt der Abwehrspieler.

Mehreren Gerüchten zu Folge wurden dem FC Barcelona und Manchester United zuletzt großes Interesse nachgesagt (Hier mehr). Ein Wechsel im Winter zu Barca scheiterte laut Meunier.

Bis zum 1. September um 18 Uhr hat Borussia Dortmund noch die Möglichkeit, Meunier bei einem Angebot zu verkaufen. Bei den Schwarzgelben hat der belgische Nationalspieler noch einen Vertrag bis 2024. (oa)