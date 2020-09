Borussia Dortmund: Hoffnung auf Debüt – DIESER Youngster hat es Favre angetan

Bei Borussia Dortmund warten alle sehnsüchtig auf den November. Dann nämlich wird Youssoufa Moukoko 16 Jahre alt und wäre damit für die Bundesliga spielberechtigt.

Wie kaum ein anderes Talent hat das Sturm-Juwel einen regelrechten Hype um sich und sein Können ausgelöst. Doch bevor Moukoko auf dem Platz ran darf, könnte ein weiteres Talent von Borussia Dortmund sein Debüt feiern. Von ihm ist Trainer Lucien Favre sichtlich angetan.

Borussia Dortmund: Pherai greift an

Seit drei Jahren spielt Immanuel Pherai nun schon in der Jugend von Borussia Dortmund. Während dieser Zeit hat der erst 19-Jährige einen guten Eindruck hinterlassen. Mit den Schwarzgelben gewann er sowohl die B-Junioren- als auch die A-Junioren-Meisterschaft. Schon im letzten Jahr hatte Favre den Niederländer auf dem Zettel, nahm ihn damals mit ins alljährliche Trainingslager in Bad Ragaz. In der Bundesliga stand er danach immerhin schon im Kader, kam allerdings noch nicht zu seinem Debüt.

In den Testspiel konnte Pherai (hier mit Jadon Sancho) überzeugen. Foto: imago images/Team 2

Das dürfte sich in den kommenden Wochen ändern. Im Sommer zogen ihn die Borussen in die Profi-Mannschaft hoch, er absolvierte die ganze Vorbereitung unter Favre und wirbelte in den Testspielen fleißig im Sturm. Wie die „Bild“ erfahren haben will, soll sich sogar Favre persönlich dafür eingesetzt haben, dass Pherai den BVB im Sommer nicht verlässt.

Offenbar galt er vorher trotz seiner Fähigkeiten als Leihkandidat bei den Bossen. Doch nun könnte ihm das Favre-Veto seine ersten Bundesliga-Minuten bescheren.

Was ist mit den übrigen Talenten?

Mit Pherai trainierten weitere Nachwuchsspieler bei den Profis im Trainingslager des BVB mit. Unter ihnen Nnamdi Collins und Ansgar Knauff. Auch sie hinterließen einen positiven Eindruck. Dem Bericht der „Bild“ zufolge ist die Zukunft der beiden aber noch unklar.

Während Collins wegen seiner 16 Jahre frühestens im kommenden Jahr ein fester Kandidat für die Profis sein soll, ist bei Knauff noch alles offen. Der 18-Jährige hat noch einen Vertrag bis 2021. (mh)