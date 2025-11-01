Zeit beim BVB wohl abgelaufen! Zeichen stehen auf Trennung

Die Zukunft von Niklas Süle bei Borussia Dortmund scheint entschieden. Sein Vertrag beim BVB läuft nach der aktuellen Saison aus, und laut den „Ruhr Nachrichten“ stehen die Chancen auf eine Verlängerung schlecht.

Die BVB-Verantwortlichen haben sich wohl bereits auf eine Trennung festgelegt, heißt es. So wird er den Revierklub im kommenden Sommer nach vier Jahren bei Schwarz-Gelb offenbar verlassen.

BVB unzufrieden mit Süles Leistungen

Süles schwacher Auftritt im Bundesliga-Duell gegen seinen ehemaligen Klub, den FC Bayern, könnte die Entscheidung zusätzlich beschleunigt haben. Beim 1:2 in München bot der 30-jährige Innenverteidiger eine enttäuschende Leistung. Trainer Niko Kovac zog ihn nach einer durchwachsenen ersten Halbzeit aus dem Spiel und setzte stattdessen Ramy Bensebaini ein, der fortan deutlich besser auf dem Platz agierte.

Laut „Bild“ sorgte Süles Leistung in München innerhalb des BVB für Diskussionen. Man soll intern „sehr überrascht“ über seinen Auftritt gewesen sein. Immer wieder wurde auch Süles Fitnesszustand zum Thema. Mit einer solchen Leistung hat der 49-malige Nationalspieler offenbar erneut an Ansehen eingebüßt.

Ein weiteres Problem ist Süles Gehalt. Mit bis zu 14 Millionen Euro ist er der Topverdiener im BVB-Kader, doch seine Leistungen rechtfertigen das für viele nicht. Diese Diskrepanz war schon lange ein Kritikpunkt, und mit dem Ende seines Vertrags scheint die Geduld der BVB-Verantwortlichen endgültig erschöpft.

Nach Informationen der „Sport Bild“ müsste Süle eine außergewöhnliche Steigerung zeigen, um ernsthaft über eine Vertragsverlängerung nachdenken zu können. Doch die aktuellen Leistungen des Abwehrspielers sprechen nicht dafür, dass dies realistisch ist.

Süle-Gehalt als springender Punkt

Für den BVB gibt es viel zu tun, und Süle könnte im Rahmen der Neustrukturierung des Kaders zum Opfer fallen. Sein Gehalt und seine überschaubaren Leistungen stehen den Bedürfnissen des Teams im Weg. Sollten keine herausragenden Leistungen von ihm kommen, scheint das Kapitel Süle bei Borussia Dortmund tatsächlich beendet zu sein.

Was bringt die Zukunft für Süle? Es bleibt abzuwarten, ob der Profi mit starken Leistungen doch noch einen Turnaround schafft. Die Verantwortlichen des BVB arbeiten unterdessen bereits an den Plänen für den Kader der kommenden Saison. Eines scheint jedoch klar: Die Zeit für Süle bei Borussia Dortmund läuft ab. Spannung ist garantiert.