Borussia Dortmund: Es geht wieder los! DAS ist die entscheidende BVB-Frage vor dem Re-Start der Bundesliga

Dortmund. Fans von Borussia Dortmund und Fußball-Anhänger in ganz Deutschland dürfen sich freuen. Die Politik hat grünes Licht für die Wiederaufnahme des Bundesliga-Spielbetriebs gegeben. Jetzt stellt sich beim BVB eine entscheidende Frage.

Vor der Corona-Pause war Borussia Dortmund in der Bundesliga in einer blendenden Verfassung. Der BVB kam bärenstark aus der Winterpause und gewann sieben der acht Rückrunden-Spiele.

Borussia Dortmund: BVB-Fans freuen sich auf Re-Start

Die große Frage, die Fans von Borussia Dortmund sich jetzt stellen: Kann der BVB nach der Corona-Pause an diese starke Form anknüpfen? Nur zu gerne würden es die Anhänger der Schwarzgelben sehen, wenn das Team von Trainer Lucien Favre um die Meisterschaft mitspielt.

Denn die Meisterschaft ist das letzte verbliebene große Ziel, das Borussia Dortmund in dieser Saison erreichen kann. Im DFB-Pokal war für den BVB im Achtelfinale bei Werder Bremen Schluss. Und in der Champions League flog die Favre-Truppe unmittelbar vor dem Shutdown bei Paris Saint-Germain raus.

In der Bundesliga lief es für den BVB hingegen rund. Speziell die Offensive sorgte in der bisherigen Rückrunde für Furore. Sensationelle 27 Treffer erzielte Borussia Dortmund in den acht Bundesliga-Partien im Jahr 2020. Alleine neun dieser Tore kamen von Erling Haaland. Der Neuzugang ballerte sich gleich in seinen ersten Spielen in die Herzen der BVB-Fans.

BVB muss auch nach unten schauen

Auf die Treffsicherheit des 19-Jährigen wird Borussia Dortmund auch im anstehenden Liga-Endspurt hoffen. Dabei darf der BVB nicht nur nach oben auf Spitzenreiter FC Bayern schauen. Denn der Vorsprung der Dortmunder auf Platz 5 liegt gerade mal bei vier Punkten. Die Qualifikation für die Champions League ist noch längst nicht unter Dach und Fach gebracht.

Die BVB-Fans dürfen sich auf ein spannendes Finale in der Bundesliga freuen. Und das größte Highlight erwartet die Fans gleich zu Beginn: das Derby gegen Erzrivale FC Schalke.