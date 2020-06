Borussia Dortmund: Heftige Wut beim BVB – jetzt gesteht der DFB ...

Dortmund. Da gewann Borussia Dortmund 6:1 in Paderborn, und trotzdem mussten die Schwarzgelben nach Abpfiff mit den Kopfen schütteln.

Besonders die Elfmeterentscheidung gegen Borussia Dortmund erhitzte die Gemüter. Jetzt äußert sich der Schiri-Boss des DFB zum vermeintlichen Handspiel von Emre Can.

Borussia Dortmund: Schiedsrichter-Wahrnehmung auf dem Platz entscheidend

Es war die 70. Minute zwischen Paderborn und dem BVB, als Emre Can im eigenen Strafraum den Ball an den Ellenbogen bekam. Can hatte noch versucht, sich wegzudrehen, den Arm so gut es ging angelegt. Doch es half nichts. Schiedsrichter Daniel Siebert entschied auf Elfmeter – Paderborn traf zum 1:2 und durfte kurzzeitig hoffen.

Emre Can verursachte den umstrittenen Elfmeter.

Auch wenn die Entscheidung letztendlich keinen Einfluss auf den Ausgang des Spiels hatte: Bei den Dortmundern sorgte diese Szene für Aufregung, wenige Tage zuvor hatte es im Spitzenspiel gegen den FC Bayern München eine vergleichbare Situation gegeben. Bayern-Verteidiger Jerome Boateng hatte einen Schuss von Erling Haaland im Torraum mit dem Ellenbogen abgewehrt – hier blieb der Pfiff des Unparteiischen aus.

Nun äußert sich DFB-Schiri-Boss Lutz Fröhlich zu den beiden Szenen. Bei „Bild“ gibt er zu: „Es hätte der gängigen Auslegung eher entsprochen, hätte es den Strafstoß beim Spiel Dortmund gegen Bayern gegeben, den bei Paderborn gegen den BVB dafür aber nicht.“

Das ist Lutz Fröhlich:

Geboren am 2. Oktober 1957 in Berlin

Begann 1985 als Schiedsrichter

Gab 1991 sein Debüt in der Bundesliga

Pfiff genau 200 Spiele im Oberhaus, ehe er seine Karriere beendete

Seit 2016 Vorsitzender der Schiedsrichterkommission

„Bei Can war der Arm sehr nah am Körper. Bei Boateng sieht man schon eher eine Bewegung in die Flugbahn des Balles“, erklärt Fröhlich weiter.

Gleichzeitig stellt der 62-Jährige aber auch klar: „Beide Fälle sind im Grenzbereich und es waren keine offensichtlichen und klaren Fehlentscheidungen.“

Borussia Dortmund: Diese Szene brachte die BVB-Fans zum Kochen.

Boateng hatte sich in besagter Situation am Boden liegend aufgerafft und in den Ball geworfen. Dabei traf Dortmunds Stürmer ihn mit seinem Schuss am Ellenbogen, sodass dieser abgewehrt wurde.

Keine Überprüfung durch den VAR

Beide Entscheidungen wurden am Ende nicht durch den Video-Assistenten überprüft. Neben der Tatsache, dass es sich nicht um klare Fehlentscheidungen handelte, führt der ehemalige Schiedsrichter ein weiteres Argument an.

Die Wahrnehmung der Schiedsrichter auf dem Platz müsse, laut Fröhlich, das entscheidende Kriterium bleiben. Andernfalls seien die Referees nur noch an den Monitoren, um zu überprüfen. Dies wolle man allerdings vermeiden.

Trotz des kurzen Schocks gewannen die Borussen ihr Gastspiel am Ende deutlich (Hier kannst du nochmal alle Highlights nachlesen >>). Die nächste Aufgabe wartet am kommenden Samstag. Dann empfängt der BVB die unter Neu-Coach Bruno Labbadia noch ungeschlagenen Hertha aus Berlin.

BVB empfängt die Hertha

Am kommenden Samstag kann Borussia Dortmund den nächsten Schritt Richtung Champions-League-Qualifikation machen. Um 18.30 Uhr empfängt die Favre-Truppe Hertha BSC.

BVB mit Zittersieg im Hinspiel

Im Hinspiel hatte Borussia Dortmund sich in einem hart umkämpften Spiel mit 2:1 bei Hertha BSC durchgesetzt. Es war das erste Spiel des damals neuen Hertha-Trainers Jürgen Klinsmann.

BVB wohl ohne Haaland

Auch am Samstag wird Borussia Dortmund wohl auf seinen Topstürmer verzichten müssen. Erling Haaland laboriert immer noch an der Verletzung, die er sich im Spiel gegen die Bayern in der vergangenen Wochen zugezogen hatte. (mh)