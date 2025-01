Borussia Dortmund: Jetzt ist es offiziell! Entscheidung um Schlotterbeck gefallen

Bei Borussia Dortmund reißen die schlechten Nachrichten einfach nicht ab. Auch unter Mike Tullberg konnte der BVB die Krise nicht beenden. Nach einer 2:0-Führung reichte es gegen Werder Bremen nur zu einem Punkt.

Dabei musste Borussia Dortmund lange in Unterzahl agieren, Nico Schlotterbeck sah früh im Spiel die Rote Karte. Nun hat der DFB bekannt gegeben, wie lange der Leistungsträger seinem Team fehlen wird.

Borussia Dortmund: Schlotterbeck fehlt zwei Spiele

Es lief die 21. Spielminute in Spiel Nummer eins nach der Entlassung von Ex-Coach Nuri Sahin, als der BVB sich einmal mehr auskontern ließ und am Ende der Fehlerkette Schlotterbeck vom Platz flog. Der Innenverteidiger hatte Werder-Stürmer Marco Grüll auf dem Weg zum Tor mit einem Schubser zu Fall gebracht.

Der Unparteiische Christian Dingert zögerte keine Sekunde und verwies Schlotterbeck des Platzes. Trotz der doppelten Führung war auch die rote Karte sicherlich ein Hauptgrund für einen weiteren bitteren Punktverlust.

++ Borussia Dortmund: Ex-Flirt vor Wechsel zur Konkurrenz – der BVB hat einmal mehr das Nachsehen ++

Dazu kommt es – wie erwartet – noch bitterer: Schlotterbeck wird Schwarz-Gelb zwei Spiele fehlen. Somit wird sich diese Szene auch in den kommenden Wochen noch auswirken. Somit fehlt der 25-Jährige sowohl in Heidenheim (Samstag, 01. Februar, 15.30 Uhr) als auch gegen Stuttgart (Samstag, 08. Februar, 15.30 Uhr).

Can und Anton gefordert

Mit Blick auf die Sperre von Schlotterbeck rücken zwei Spieler einmal mehr weiter in den Fokus: Kapitän Emre Can und Ex-VfB-Kapitän Waldemar Anton werden in den beiden Partien wohl das Innenverteidiger-Duo bilden. Beide Akteure haben wahrlich nicht ihre beste Saison erwischt, müssen nun aber noch mehr in die Verantwortung. Schließlich hat Schlotterbeck bisher die Rolle als Abwehrchef übernommen.

Weitere News:

Fakt ist: Es bleibt eine höchst kompliziert und bittere Saison für Borussia Dortmund. Insgesamt hat Schwarz-Gelb bereits fünf glattrote oder gelb-rote Karte gesammelt – damit stehen die Westfalen auf Platz 18 der Fairnesstabelle. Eine weitere Horrorstatistik.