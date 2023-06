Borussia Dortmund nimmt auf dem Transfermarkt Fahrt auf. Ramy Bensebaini wurde offiziell verkündet, Jude Bellingham ist nun endgültig. Mit Edson Alvarez und Ivan Fresneda sind zwei weitere Transfers in der Pipeline. Dabei werden es die Borussen-Bosse aber wohl nicht belassen.

In den vergangenen Wochen wurde Borussia Dortmund mit einer Rückholaktion von Jadon Sancho in Verbindung gebracht. Wirklich konkret soll es bisher aber noch nicht geworden sein. Nun zeigt ein weiterer Top-Klub Interesse am Briten.

Borussia Dortmund: Sancho zurück zum BVB?

Es wäre wohl der Transfer des Sommers. Jadon Sancho und Borussia Dortmund könnten demnächst wieder zusammenfinden. Die BVB-Bosse sollen sich für eine Rückholaktion bereit erklärt haben. Ein Interesse daran wird Schwarz-Gelb schon länger nachgesagt. Man warte in erster Linie noch auf Manchester United, bevor es richtig konkret werden könne.

Und United wird wohl auch der entscheidende Faktor sein. Denn die Red Devils sind sich noch nicht ganz einig, ob man Sancho ausleihen wolle oder ob ein Verkauf infrage komme. Der BVB könnte nur im ersten Fall mitmischen.

Bei einem Verkauf wird United rund 65 Millionen Euro fordern. Eine Summe, die der BVB trotz des Bellingham-Deals nicht zahlen will. So käme nur eine Leihe infrage. Ob der englische Traditionsverein dazu bereit ist, ist äußert fraglich.

Sancho bei Tottenham auf der Liste

Zumal es Interessenten gibt, die einen Kauf von Sancho forcieren. Laut „Daily Mail“ ist Tottenham an einem Transfer des Ex-BVB-Stars interessiert. Neu-Coach Ange Postecoglou möchte die Mannschaft umkrempeln. Dabei ist man auf Sancho gestoßen. Demnach sollen die Spurs bereit sind, die aufzubringende Ablöse zu zahlen. Konkrete Verhandlungen habe es jedoch nicht gegeben.

Angesichts der aktuellen Lage bei United ist ein Verkauf von Sancho realistischer als eine Leihe. Die Red Devils müssen Geld einnehmen. Sancho ist einer der Kandidaten, die dieses Geld einbringen sollen. Im Laufe der nächsten Wochen wird die Causa Sancho Fahrt aufnehmen.