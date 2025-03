Borussia Dortmund: Entscheidung um Star-Abschied gefallen? Dieses Detail lässt aufhorchen

Im kommenden Sommer wird es bei Borussia Dortmund einmal mehr einen großen Umbruch geben. Viele Spieler sollen den Verein verlassen, neue Akteure frischen Wind in die Mannschaft bringen. Zu den Streichkandidaten gehört laut mehreren Medien auch Marcel Sabitzer.

Der Österreicher kam vor seiner bitteren Verletzung zwar immer besser in Form, doch auf die gesamte Saison gesehen ist er einer der größten Enttäuschungen. Die Abgangsgerüchte rund um den Mittelfeldstar sind zuletzt also immer lauter geworden. Nun deutet jedoch ein pikantes Detail auf einen Verbleib bei Borussia Dortmund hin.

Borussia Dortmund: Bleibt Sabitzer doch?

Wie groß wird der Umbruch wirklich? Wird der BVB alle Spieler los, die er loswerden will? Und gehört Sabitzer dazu? Diese Fragen werden wohl erst im Laufe des Sommers beantwortet werden. Bislang schien es so, als würde Sabitzers Zeit in Dortmund nach zwei Jahren schon wieder enden. Doch nun könnte es doch anders kommen.

Denn laut den „Ruhr Nachrichten“ hat der BVB-Star gemeinsam mit seiner Partnerin ein neues Anwesen in Dortmund bezogen. Der Mittelfeldakteur soll nun in einer Villa direkt am Phönixsee leben. Das Besondere an diesem Haus: Zuvor lebte Ex-BVB-Profi Mats Hummels in diesem Haus.

++ Borussia Dortmund: Zoff um Barcelona-Kracher – schaltet sich jetzt sogar die FIFA ein? ++

Der 35-Jährige war nach seinem BVB-Abgang logischerweise dort ausgezogen, monatelang stand die Villa leer – doch nun wohnt Sabitzer mit seiner Partnerin dort. Ein Indiz, dass der 31-Jährige plant, noch länger in Dortmund zu bleiben? So sieht es auf den ersten Blick aus.

Sabitzer arbeitet an Comeback

Derzeit dürfte sich Sabitzer jedoch voll darauf fokussieren, wieder fit zu werden und auf den Platz zurückzukehren. Im Auswärtsspiel bei RB Leipzig (0:2) hatte sich der Mittelfeldakteur eine schwere Knieverletzung zugezogen. Derzeit fehlt er dem BVB. Es wird noch einige Wochen dauern, bis Sabitzer für Borussen-Coach Niko Kovac wieder eine Alternative sein wird. Allerdings wird der Österreicher alles dafür tun, schnellstmöglich auf den Platz zurückzukehren.

Weitere News:

Schließlich steht jetzt die Endphase der Saison vor der Tür. Auf den BVB wartet ein Knallerspiel nach dem anderen. In der Bundesliga geht es unter anderem noch gegen Mainz, Bayern und Leverkusen, in der Champions League wartet der FC Barcelona im Viertelfinale. Dort wird Sabitzer jedoch wohl noch nicht wieder mitwirken können.