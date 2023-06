Borussia Dortmund: Nachfolger gefunden? BVB könnte wichtigen Posten bald nachbesetzen

Diese Nachricht war eine echte Überraschung. Im April wurde bekannt, dass sich Borussia Dortmund von Daniel Stolpe verabschieden muss. Der bisherige Pressesprecher und Leiter für Kommunikation/Internationale PR wechselt zu Pokalsieger RB Leipzig.

Eine wichtige Stelle galt es für Borussia Dortmund also, neu zu besetzen. Nun ist offenbar ein Nachfolger gefunden. Der BVB bedient sich offenbar bei Pay-TV-Sender Sky.

Borussia Dortmund: Stolpe-Nachfolger gefunden?

Davon berichtete am Montag (5. Juni) zunächst das Medienmagazin „DWDL“. Nach Informationen des Portals werde Sven Westerschulze beim BVB anheuern. Westerschulze war zuvor als Reporter für Sky im Einsatz gewesen.

Als solcher hatte er über die West-Vereine der Bundesliga und somit auch regelmäßig über Borussia Dortmund berichtet. Westerschulze war nur ein Jahr für Sky im Einsatz gewesen, zuvor hatte er für „Bild“ gearbeitet. Gegenüber „DWDL“ bestätigte zumindest Sky den Abgang seines Mitarbeiters.

Medienberichte sind sich sicher

Weitere Medienberichte gehen schon einen Schritt weiter. Laut „Kom.de“ sei Westerschulzes Einstieg bei Borussia Dortmund zum 1. Juli bereits fix. Zudem wird hier auch das Aufgabengebiet genauer umrissen.

Tatsächlich komme der 34-Jährige als Nachfolger Stolpes in den Signal-Iduna-Park. Zu seinen Aufgaben sollen unter anderem die Pflege von Medienkontakten, die Bearbeitung von Medienanfragen sowie unter anderem auch die Moderation von Pressekonferenzen gehören.

Borussia Dortmund muss sich neu aufstellen

Beim BVB würde Westerschulze eng mit Sascha Fligge, dem Direktor Kommunikation, arbeiten. Dieser ist bei den Pressekonferenzen meistens neben Cheftrainer Edin Terzic zu sehen.

Sollten sich die Berichte als wahrheitsgemäß herausstellen, könnte diese Aufgabe in Zukunft dem neuen Mann in die Hände fallen. Eine endgütige Bestätigung seitens Borussia Dortmund steht in dieser Personalie noch aus.