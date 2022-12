Borussia Dortmund: Irres Gerücht um Ex-Trainer Tuchel – ist etwas dran?

Seit seinem Aus beim FC Chelsea ist es ruhig geworden um Thomas Tuchel. Der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund ist aktuell ohne Job.

Doch die Gerüchteküche brodelt, sobald irgendwo eine Stelle frei wird. So auch in diesem Fall. Der Ex-BVB-Trainer wird nun mit einem Nationalteam in Verbindung gebracht.

Borussia Dortmund: Irres Gerücht um Ex-Trainer Tuchel

Im September musste Thomas Tuchel seinen Posten als Cheftrainer beim FC Chelsea räumen. Nach einem schwachen Start wurde der ehemalige Coach von Borussia Dortmund entlassen. Seitdem ist er ohne Klub und sucht nach einer neuen Herausforderung.

Immer wieder gab es Gerüchte über ein mögliches Engagement als Nationaltrainer von England. Nach dem Viertelfinal-Aus der Briten bei der Weltmeisterschaft in Katar gab es Spekulationen darüber, dass Nationaltrainer Gareth Southgate aufhört. Doch der 52-Jährige bleibt auch weiterhin Coach der „Three Lions“.

Mehr News für dich:

Was wird nun aus Tuchel? Laut dem ghanaischen Radio-Sender „Asempa FM“ soll er gemeinsam mit fünf anderen Kandidaten auf einer Liste als potenzieller Nationaltrainer der ghanaischen Nationalmannschaft stehen.

Wird Tuchel Nachfolger für einen BVB-Coach?

So sollen auch schon erste Gespräche mit dem ghanaischen Verband stattgefunden haben. Nach der WM trat Ex-BVB-Profi Otto Addo als Nationaltrainer zurück und kehrte zu seiner eigentlichen Arbeit als Co-Trainer bei Borussia Dortmund zurück.

Wo wird Ex-BVB-Coach Thomas Tuchel bald anheuern? Foto: IMAGO / PA Images

Dem Bericht nach sollen neben Tuchel auch Ex-Brighton-Coach Chris Houghton, Südkoreas ehemaliger Trainer Paulo Bent, Serbien-Coach Dragan Stojkovic, Ghanas Co-Trainer George Boateng und Gambia-Trainer Tom Saintfiet auf der Liste stehen.

Der Ex-BVB-Trainer Tuchel soll aber der Wunschkandidat sein. Ob er nach seinen Stationen beim FSV Mainz, Borussia Dortmund, PSG und Chelsea jetzt als Nationaltrainer Karriere machen wird?