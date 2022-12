Borussia Dortmund: Zum Schnäppchenpreis! Verstärkt sich der BVB mit diesem Superstar?

In der Vergangenheit wurden immer wieder viele Fußball-Stars mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Bei vielen kam es zwar zu Verhandlungen, ein Wechsel scheiterte allerdings.

Ein Profi, der in den vergangenen Jahren immer wieder ein Thema bei Borussia Dortmund war, ist Memphis Depay. Zu einem Transfer ist es bislang nicht gekommen. Doch jetzt könnte sich die Chance bieten.

Borussia Dortmund: Depay zum Schnäppchenpreis

Memphis Depay steht bei den Fans von Borussia Dortmund schon sehr lange hoch im Kurs. Nur zu gerne hätten die BVB-Anhänger den Stürmer bereits im schwarz-gelben Jersey gesehen. Der Traum ging bislang aber nicht in Erfüllung. Könnte sich das vielleicht in der Wintertransferperiode ändern?

In den kommenden Tagen wird Depay nach seinem Einsatz bei der WM wieder ins Training des FC Barcelona einsteigen. Wie die spanische Zeitung „Sport“ berichtet, steht dann direkt ein Gespräch mit Trainer Xavi über seine Zukunft an. Schon vor Saisonbeginn wurde dem Niederländer klargemacht, dass er keine Rolle in den Planungen spiele. Das hat sich noch immer nicht geändert.

Deshalb darf der 28-Jährige Barca verlassen. Trotz auslaufenden Vertrags im Sommer erhoffen sich die Katalanen eine Ablöse für den Stürmer. Da sich bislang kaum ein Interessent zeigte, schraubt Barcelona anscheinend an der Ablösesumme.

Schnappt der BVB bei Depay zu?

Dem Bericht nach soll der spanische Traditionsklub nur zwei Millionen Euro für Depay verlangen. Als einziger Interessent zeigte sich bislang der türkische Verein Galatasaray Istanbul.

Schnappt Borussia Dortmund bei Memphis Depay zu? Foto: Foto: IMAGO/Agencia EFE

Ob Borussia Dortmund sich ebenfalls einschalten wird? Für diese Ablöse wäre Depay tatsächlich ein Schnäppchen, wenn man bedenkt, dass sein Marktwert aktuell auf rund 20 Millionen Euro taxiert wird.

Mehr News für dich:

Nach dem Ausfall von Sebastien Haller holte der BVB Anthony Modeste, der jedoch bislang nicht überzeugen konnte. Depay könnte diese Lücke in der Offensive schließen, würde allerdings sicherlich auch ein sattes Gehalt fordern. Es bleibt abzuwarten, ob der BVB sich im Winter um einen Transfer bemühen wird.