Borussia Dortmund: Moukoko schickt pikanten Gruß an Terzic – „Es geht um Vertrauen“

Lediglich 66 Minuten kam Youssoufa Moukoko für Borussia Dortmund in der laufenden Saison bisher zum Einsatz. Zuletzt saß er sogar drei Bundesliga-Spiele hintereinander die gesamten 90 Minuten auf der Bank. Hinter Niclas Füllkrug und Sebastien Haller ist er nur noch Stürmer Nummer drei.

Beim DFB sieht das hingegen ganz anders aus. Er ist der Leistungsträger der U21 und schießt den DFB-Nachwuchs regelmäßig fast im Alleingang zum Sieg. So auch beim 3:2-Erfolg gegen Bulgarien als der Angreifer von Borussia Dortmund alle drei Treffer erzielte – im Nachgang äußerte er sich äußert pikant.

Borussia Dortmund: Zweiter Sieg im zweiten Spiel dank Moukoko

Im September sorgte Moukoko schon beim 3:0-Erfolg gegen den Kosovo für große Furore als er zwei der drei Tore machte und so einen großen Teil zum wichtigen Auftakttriumph bei der U21-EM-Quali beitrug. In der zweiten Quali-Partie setzte Moukoko noch einen drauf: Alle drei Tore gingen auf das Konto des BVB-Youngsters.

Nach dem 0:1-Rückstand erzielte er in der 40., der 49. und der 69. Minute jeweils ein Tor und führte die U21-Elf zum zweiten Sieg in der Quali-Gruppe D. Mit zwei Siegen aus zwei Spiele führt Deutschland die Gruppe nun an. Moukokos Tor-Quote bei der U21 beläuft sich nun auf elf Treffer in neun Spielen – beeindruckend!

„Ich glaube, ich bekomme die Bälle, die ich brauche. Am Ende muss der Stürmer die Tore machen, das habe ich heute erledigt“, zeigte sich der Borussen-Angreifer nach dem Hattrick bescheiden. Das Besondere an diesen drei Toren: Er erzielte jeweils eins mit dem rechten, eins mit dem linken Fuß und eins mit dem Kopf. Der perfekte Dreierpack.

Moukoko mit Spitze gegen Terzic?

Nach dem Spiel war Moukoko sichtlich erleichtert, dass er nach den schwierigen Wochen beim BVB nun wieder was für sein Selbstbewusstsein tun konnte. „Die U 21 tut mir gerade sehr gut“, sagte Moukoko. „Man sieht auch, dass ich am richtigen Ort bin. Am Ende geht es auch um das Vertrauen, der Trainer vertraut mir und das zahle ich zurück“, ergänzte der 18-Jährige.

Möchte Moukoko sich mit dieser Aussage etwa direkt an BVB-Coach Edin Terzic richten? Zumindest lassen diese Sätze diese Vermutung zu. Für weitere Einsätze hat er sich mit dem Auftritt bei der U21 in jedem Fall beworben. Bekommt Moukoko nun endlich die Einsatzzeit von Terzic, die er sich wünscht?