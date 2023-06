In den vergangenen Jahren entwickelten sich einige Transfers von Borussia Dortmund zu einem großen Missverständnis. Vorrangig sind da wohl Nico Schulz oder Thomas Meunier zu nennen. Bei beiden Akteuren streben die BVB-Verantwortlichen eine Lösung in diesem Sommer an. Stand jetzt haben beide noch Vertrag bis 2024.

Anders ist es bei einem Spieler, dessen Transfer von Beginn an kritisch gesehen wurde und sich letztlich als Flop herausgestellt hat. Das Kapitel Borussia Dortmund endet für Anthony Modeste nach nur einem Jahr wieder. Wirklich erfolgreich war diese Zeit nicht. Dazu ist derzeit auch noch unklar, wie es für den Angreifer weitergehen wird.

Borussia Dortmund: Modeste zurück in die Heimat?

Als der BVB Modeste im vergangenen Sommer verpflichtete, war das Geschrei seitens der Fans groß. Viele Anhänger sahen den Wechsel äußerst kritisch und versprachen sich nicht allzu viel von diesem Transfer. Der Franzose wurde recht kurzfristig für den damals erkrankten Sebastien Haller geholt. Als feststand, dass Haller sich einer Chemotherapie unterziehen muss und länger ausfallen wird, holte man Modeste für knapp fünf Millionen Euro.

Ein Transfer, der im Nachhinein sich nicht wirklich auszahlte. Die vielen Kritiker sollten Recht behalten. In 29 Pflichtspiele für Schwarz-Gelb kam er auf lediglich drei Torbeteiligungen. Im Saisonfinale spielte er fast gar keine Rolle mehr.

Die Verantwortlichen hatten den Stürmer im vergangenen Sommer mit einem Ein-Jahres-Vertrag ausgestattet. Somit ist Modeste ab Juli ablösefrei und stand jetzt vereinslos. Denn seine Zukunft ist weiterhin offen.

Lange galt ein Wechsel nach Saudi-Arabien als wahrscheinlichste Variante. Diese Offerte soll der Ex-Kölner laut übereinstimmenden Medienberichten jedoch ausgeschlagen haben. Er bevorzuge eher eine Rückkehr in seine Heimat. Mit Le Havre und Bordeaux sollen auch schon erste Klubs aus der zweiten französischen Liga loses Interesse gezeigt haben. Wirklich konkret ist es aber wohl noch nicht geworden.

So bleibt wohl abzuwarten, wohin es den 35-Jährigen zukünftig zieht. Ein Karriereende scheint ausgeschlossen. In seinem Abschiedspost vom BVB kündigte Modeste noch an, dass er sich „auf neue Chancen und Herausforderungen im Fußball freue“. Nach einem Karriereende hört sich das nicht an.

Bundesliga-Profis wählen Modeste zu den Flops der Saison

Dass die Saison beim BVB für Modeste äußerst durchwachsen lief, weiß er vermutlich selbst. Doch nach Saisonende gab es für den Franzosen noch einmal eine bittere Nachricht. Denn der Angreifer wurde bei einer Umfrage der Bundesliga-Profis, an der knapp 250 aktive Spieler teilnahmen, auf Platz drei der größten Flops der Spielzeit gewählt. Nur die Bayern-Profis Sadio Mane und Joshua Kimmich bekamen noch mehr Stimmen. Das zeigt noch einmal, dass das Kapitel Schwarz-Gelb für Modeste mit einem bitteren Beigeschmack zu Ende geht.

Für Modeste war das Ergebnis dieser Umfrage wohl noch ein weiterer Schlag ins Gesicht. Der Wechsel nach Dortmund hat sich für den 35-Jährigen einfach noch ausgezahlt. Dazu hat er sich beim FC Köln mit diesem Transfer auch keine Freunde mehr gemacht. Zumindest konnte sich mit einem Einsatz in der Champions League einen großen Traum erfüllen. Dort wird man den Franzosen in Zukunft wohl nicht mehr sehen.