Borussia Dortmund: Bittere Kunde! Pechvogel erleidet nächsten Rückschlag

Im Winter war Borussia Dortmund endlich mal von Verletzungen verschont geblieben. Doch kurz vor dem Bundesliga-Restart gibt es wieder eine schlechte Nachricht. Thomas Meunier hat sich verletzt.

Der als Stammkraft eingeplante Rechtsverteidiger wird Borussia Dortmund mehrere Wochen fehlen. Ausgerechnet auf den defensiven Außen, sowieso schon eine Problemzone, beklagt Edin Terzic noch vor dem Ende der Winterpause einen Ausfall.

Borussia Dortmund: Thomas Meunier erneut verletzt

Für Thomas Meunier ist es bislang eine Saison zum Vergessen. In seinen 14 Auftritten in Liga, Pokal und Champions League erntete er viel Kritik, dann warf ihn ein Jochbeinbruch für Wochen raus. Bei der WM war er wieder dabei, erlebte mit Belgien aber ein Debakel. 2023 sollte es wieder bergauf gehen. Doch dieses Vorhaben erleidet jetzt einen herben Dämpfer.

Im Training am Donnerstag (12. Januar) hat sich der Belgier verletzt. Nach Medieninformationen ergab die MRT-Untersuchung einen Muskelfaserriss in der Wade. Damit wird er Borussia Dortmund voraussichtlich rund einen Monat fehlen. Nicht nur das Aus für den Restart der Bundesliga gegen Augsburg (22. Januar). Auch das Pokal-Achtelfinale gegen Bochum (8. Februar) und selbst der Champions-League-Kracher gegen Chelsea (15. Februar) sind in akuter Gefahr.

Meunier verpasst Jahresauftakt

Ganz miese Nachrichten freilich auch für BVB-Trainer Edin Terzic. Die Außenverteidiger-Positionen sind seit jeher eine Problemzone. Nun musste erst Raphael Guerreiro kürzertreten und verpasste das Testspiel gegen Basel (6:0), jetzt fällt Thomas Meunier länger aus. Mateu Morey wird ebenfalls noch lange fehlen. Droht jetzt etwa wieder ein Engpass?

Mehr aktuelle News:

Immerhin: Nach anhaltenden Gleichgewichtsproblemen ist mit Marius Wolf eine Allzweckwaffe zurück. Nach einer guten Hinrunde dürfte er eine der Top-Favoriten auf den Ersatz von Meunier sein.