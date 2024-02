Borussia Dortmund: Überraschung aus dem Nichts – neue Funktion für Sammer

Seit 2018 ist Matthias Sammer bei Borussia Dortmund als Berater der Geschäftsführung tätig. Sammer gilt als enger Vertrauter von BVB-Boss Hans-Joachim Watzke und war intern an vielen großen Entscheidungen beteiligt.

Nun wurde sein Aufgaben-Portfolio erweitert. Der ehemalige Trainer und Spieler von Borussia Dortmund hat seit Beginn des Jahres eine ganz besondere Tätigkeit inne: Sammer fungiert als „Trainings-Spion“.

Borussia Dortmund: Sammer neuer „Trainings-Spion“

Neue Tätigkeit für Sammer! Neben seiner Funktion als Berater und Scout ist er ab diesem Jahr laut „Bild“ auch stiller Beobachter beim BVB-Training. Dabei soll der 56-Jährige nicht als Aufpasser für das Trainerteam rund um Edin Terzic, Nuri Sahin und Sven Bender agieren, sondern vielmehr als Ratgeber.

Sammer würde sich das Training von außen anschauen, jedoch weder eingreifen, noch Kontakt zu der Mannschaft haben. Der Ex-Trainer achte dabei auf taktische Dinge wie Abstände zwischen den Ketten oder auf individuelle Aspekte wie die Körpersprache der Spieler und trage seine Erkenntnisse in regelmäßigen Abständen an Terzic und Co. heran.

++ Borussia Dortmund: Knallhart-Abrechnung mit BVB-Star – „Wird nicht funktionieren“ ++

Zu Sammers Hauptaufgaben zählt nun also nicht nur die Beobachtung möglicher Neuzugänge, sondern auch das unter die Lupe nehmen der eigenen Akteure. Somit soll noch mehr Transparenz zwischen den Verantwortlichen geschaffen werden.

BVB-Abgang im nächsten Sommer?

Allerdings dürfte diese Aufgabe von nicht allzu langer Dauer sein. Denn im Sommer 2025 wird sich Watzke aus dem operativen Geschäft von Borussia Dortmund zurückziehen. Der Abschied des Geschäftsführers wird nach derzeitiger Vertragslage auch ein Ende der Tätigkeit von Sammer als externer Berater nach sich ziehen.

Weitere News:

„Das ist miteinander verbunden, also beidseitig miteinander gekoppelt“, hatte Watzke im Interview bei „Welt TV“ gesagt: „Im Vertrag steht im Prinzip, dass er mein Berater ist.“ Somit wird wohl auch Sammer den BVB am Ende der nächsten Saison verlassen.