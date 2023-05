Borussia Dortmund: Hummels-Zukunft längst beschlossen? Diese Aussagen lassen aufhorchen

Seit Wochen wird über die Zukunft von Mats Hummels diskutiert. Bleibt er noch bei Borussia Dortmund? Wechselt er ins Ausland? Beendet er seine Karriere? Diese Fragen schwirren seit einiger Zeit über den Weltmeister. Eine Entscheidung ist noch immer nicht gefallen.

Nun deutet jedoch vieles darauf hin, dass Hummels und Borussia Dortmund in den kommenden Tagen eine Entscheidung bekanntgeben. Während BVB-Boss Sebastian Kehl sich zuletzt nicht in die Karten schauen ließ, gab ein Schwarz-Gelb-Insider neue Details preis.

Borussia Dortmund: Keine Zukunft bei Schwarz-Gelb?

Die Personalie Mats Hummels beschäftigt derzeit ganz Dortmund. Nach Marco Reus würden sich viele Fans auch eine Vertragsverlängerung mit dem Innenverteidiger wünschen. Sein Vertrag läuft zum Ende der Saison aus. Bislang gibt es jedoch noch keine Entscheidung bezüglich eines Verbleibes oder eines Abgangs. Ein BVB-Insider versucht dies zu deuten und glaubt nicht an ein weiteres Jahr in Dortmund.

„Ich glaube, er geht und ich könnte mir vorstellen, dass das beim letzten Heimspiel gegen Mainz 05 verkündet wird, damit jeder Bescheid weiß und er den Abschied bekommt, der ihm gebührt“, sagte der Journalist Oliver Müller im „Sport1“-Podcast „Die Dortmund-Woche“. Müller erstaune, dass keinerlei Details bezüglich der Hummels-Zukunft nach außen dringen. Das lässt mich darauf schließen, dass es seine Abschiedsschleife ist, die er gerade dreht“, ergänzte er.

Auch sein Kollege Patrick Berger hält eine Trennung im Sommer für die wahrscheinlichere Option. Er glaube, „dass sich Hummels auf das Ende hinbewegt und er entscheidet sich zwischen den Optionen, die Karriere ganz zu beenden oder erstmals ins Ausland zu gehen und ein Abenteuer zu wagen“. Die Anerkennung für Hummels im Verein sei riesig und jeder wisse, dass Hummels „eine sehr wichtige Rolle gespielt“ und „in der letzten großen Dekade der Vereinsgeschichte mit den beiden Meisterschaften unter Klopp eine wichtige Stütze“ gewesen sei, erklärte Müller. Dennoch deute viel auf ein Abgang von Hummels hin.

Kehl fordert Entscheidung

Sportdirektor Sebastian Kehl hatte am Sonntag noch einmal betont, der BVB wolle gern ein weiteres Jahr mit dem Routinier zusammenarbeiten. Das wisse er auch. „Und er weiß auch, dass wir diesbezüglich bald eine Entscheidung brauchen, am besten vor Saisonende“, sagte Kehl bei „Sky 90“. Es sei „ein ganz normaler Prozess“, dass der 34-Jährige intensiv über seine Zukunft nachdenke. „Wir sind in sehr guten Gesprächen. Ich habe mit Mats natürlich fast jede Woche ein ausführliches Gespräch, auch in dieser Woche“, erklärte der Ex-Profi.

Es wäre wohl ein Abgang, der sowohl Hummels selbst als auch den BVB-Fans weh tun würde. Dennoch spielt Hummels in Dortmund nicht mehr die allergrößte Rolle und fungiert eher als Reservekraft. Sich mit dieser Rolle abzufinden, war für den mehrmaligen deutschen Meister nicht einfach. Angesichts der kommenden Saison könnte er sich so für gegen eine Vertragsverlängerung entscheiden.