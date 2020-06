Mats Hummels hat nach dem Sieg von Borussia Dortmund bei RB Leipzig eine Kampfansage in Richtung des FC Bayern geschickt.

Borussia Dortmund – Mats Hummels begeistert Fans mit dieser Kampfansage an die Bayern: „Wir wollen…“

Schon am 33. Spieltag bescherte Borussia Dortmund seinen Fans ein versöhnliches Saisonende. Dank einer starken Leistung und einem 2:0-Erfolg bei RB Leipzig brachte der BVB die Vizemeisterschaft vorzeitig unter Dach und Fach.

Durch den couragierten Auftritt bei starken Leipzigern ließ Borussia Dortmund alle Kritiker verstummen, die dem BVB in den vergangenen Spielen vorgeworfen hatten, die Schwarzgelben hätten es im Saison-Endspurt schleifen lassen.

Borussia Dortmund ringt Leipzig nieder

Mats Hummels gestand nach dem Sieg in Leipzig, dass diese Kritik nicht unberechtigt war: „Wir hatten am Mittwoch einen Spannungsabfall“, sagte der BVB-Star in Bezug auf die erschreckend schwache Leistung von Borussia Dortmund beim 0:2 gegen Mainz.

Hummels weiter: „Wir wollten heute eine Reaktion zeigen. Und wir haben dann heute auch ein top Spiel gemacht. Das war eines der besten Spiele in dieser Saison.“

Sein Teamkollege Julian Brandt sah das ähnlich: „Die letzten Spiele liefen nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Das ging schon in Paderborn los, dann auch gegen Düsseldorf und Mainz. Aber heute wurde deutlich: Wir wollten Platz 2 klarmachen.“

Hummels mit Kampfansage an die Bayern

Die Saison 2019/20 ist noch nicht beendet, da blickt Hummels schon auf die kommende Spielzeit. Der Abwehrchef von Borussia Dortmund sendet bereits jetzt eine Kampfansage an den FC Bayern.

„Bayern ist in diesem Jahr verdient Meister. Wir waren einfach nicht gut genug“, so Hummels: „In der kommenden Saison wollen wir einen Platz nach oben rutschen. Und in den Pokalwettbewerben wollen wir etwas länger drin bleiben. Das muss das Ziel dieser Mannschaft sein.“

Sowohl im DFB-Pokal als auch in der Champions League war für die Mannschaft von Lucien Favre in dieser sowie in der vergangenen Saison jeweils im Achtelfinale Schluss.

Bevor Hummels, Brandt und Co. in die Sommerpause entlassen werden, steht am kommenden Samstag noch der abschließende Spieltag an. Dann empfängt Borussia Dortmund die TSG Hoffenheim. (dhe)