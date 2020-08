Borussia Dortmund: Hat Mario Götze endlich einen Club gefunden?

Die Zeit von Mario Götze bei Borussia Dortmund ist seit dem 30.06.2020 Geschichte. Der Vertrag des früheren BVB-Stars wurde nicht verlängert.

Deswegen befindet sich Mario Götze auf der Suche nach einem neuen Club. Welches Team folgt auf Borussia Dortmund?

Borussia Dortmund: Mario Götze in Gesprächen mit neuem Club

Fast zwei Monate sind seit dem Ende des Vertrags von Mario Götze bei Borussia Dortmund nun schon vergangenen. Wenige Wochen vor dem Saisonstart steht der Held des WM-Finales von 2014 immer noch ohne neuen Verein da.

Seit Wochen ranken sich die Gerüchte um Mario Götze. Zunächst galten die Clubs aus der italienischen Hauptstadt Rom als mögliche Ziele, Hertha BSC war im Gespräch oder auch der AC Mailand. Klar ist: Götze möchte in Europa bleiben. Einen Wechsel zum Beckham-Club Inter Maimi lehnte er bereits ab.

Jetzt ist es zum ersten Mal konkret geworden. Mehrere französische Medien berichten, dass Mario Götze auf der Liste des AS Monaco steht. Es soll sogar schon erste Verhandlungen zwischen den beiden Parteien gegeben haben.

Neuer Trainer bei AS Monaco: Niko Kovac Foto: imago images/Mandoga Media

AS Monaco und Mario Götze – passt das?

Mit Niko Kovac steht seit diesem Sommer ein deutscher Trainer im Fürstentum an der Seitenlinie. Sicherlich ein Pluspunkt für die Monegassen. Zudem könnte Götze beim Wiederaufbau der AS Monaco eine wichtige Rolle spielen. Es winken ihm sicherlich mehr Einsätze als noch beim BVB.

Hinzukommt, dass sich auch die frischgebackenen Eltern Ann-Kathrin und Mario Götze mit der Stadt anfreunden könnten. Ann-Kathrin ist beruflich flexibel und könnte mit Rome in der Fürstenstadt das Leben genießen. Mario Götze dürfte zudem ein fürstliches Gehalt einstreichen, eine Ablösesumme ist ja schließlich nicht notwendig.

Sehen wir Mario Götze bald im Anzug durch Monaco schlendern? Foto: imago images/Revierfoto

Französische Liga bereits gestartet

In Frankreich wird bereits gespielt. Am ersten Spieltag schaffte das Team von Niko Kovac nur ein 2:2-Remis gegen Stade Reims. Der frühere Spieler von Borussia Dortmund könnte Kovac also sicher weiterhelfen.