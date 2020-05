Borussia Dortmund: Große Sorge um Reus! Fällt der BVB-Star noch länger aus?

Dortmund. Beim möglichen Wiederbeginn der Bundesliga muss Borussia Dortmund wohl auf Marco Reus verzichten.

Seit zwei Monaten laboriert der BVB-Star an einer Muskelverletzung. Eigentlich hatten die Fans von Borussia Dortmund gehofft, sie könnten den 30-Jährigen beim Re-Start der Bundesliga wieder auf dem Platz sehen. Doch daraus wird wohl nichts, wie die „Bild“ berichtet.

Borussia Dortmund: Fällt Reus länger aus?

Demnach müsse Borussia Dortmund noch mehrere Wochen auf Reus verzichten. Der Offensivspieler befindet sich zwar seit zwei Wochen wieder im individuellen Training. Doch von der maximalen Belastung ist Reus noch weit entfernt.

In den vergangenen Jahren plagte Reus sich immer wieder mit langwierigen Verletzungen herum. Seit seinem Wechsel zum BVB im Jahr 2012 fiel er in jeder Saison mehrere Wochen aus.

In dieser Saison spielte der Kapitän beim BVB mal wieder eine entscheidende Rolle. In 19 Ligaspielen war er an 17 Treffern beteiligt (11 Tore, 6 Vorlagen).

Immerhin: Ende Mai soll Reus dann wieder zur Verfügung stehen. Im Liga-Endspurt könnte er dann wieder mitmischen. Und dort geht es für den BVB um eine Menge. Nach 25 Spielen liegen die Dortmunder vier Punkte hinter Spitzenreiter FC Bayern.

Der BVB träumt nach wie vor von der ersten Meisterschaft nach acht Jahren. In der vergangenen Saison hatte Borussia Dortmund die große Chance auf die Schale leichtfertig verspielt. Mit neun Punkten Vorsprung auf die Bayern hatte der BVB die Tabelle bereits angeführt. Doch am Ende jubelten mal wieder die Münchner.

Wann geht’s in der Bundesliga weiter?

Am Mittwoch wollen Vertreter von Bund und Ländern in einer Chefrunde mit Kanzlerin Angela Merkel darüber beraten, ob und wann es in der Bundesliga weitergehen soll. Vieles deutet darauf hin, dass der Spielbetrieb am 15. oder 22. Mai wieder aufgenommen wird.

Die DFL wünscht sich, dass die Saison bis zum 30. Juni zu Ende gespielt wird. An jenem Stichtag laufen viele Verträge aus. (dhe)