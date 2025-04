Borussia Dortmund: Boss verkündet es selbst! Reus-Hammer steht bevor

Seit knapp einem Jahr spielt Marco Reus nicht mehr bei Borussia Dortmund. Im Sommer 2024 hat er „seinen“ BVB bekanntlich in Richtung MLS verlassen. Dort holte er mit LA Galaxy in seinem ersten Jahr gleich den Meistertitel.

Reus fühlt sich in den USA wohl, möchte dort auch weiterhin kicken. Und doch steht plötzlich eine Rückkehr zu Borussia Dortmund im Raum! Wie ein BVB-Boss verraten hat, soll der Ex-Kapitän in anderer Funktion zu Schwarz-Gelb zurückkehren.

Borussia Dortmund: Boss deutet Reus-Rückkehr an

Schon im Rahmen seines Abschiedes haben sowohl Reus selbst als auch die Klubführung betont, dass sich beide Seiten vorstellen können, früher oder später wieder gemeinsam zu arbeiten. Reus ist und bleibt eine BVB-Legende, wird dem Verein auf ewig verbunden bleiben. Doch wie es aussieht, könnte er schon nach nur einem Jahr wieder eine offizielle Rolle bei den Westfalen bekleiden.

„Ich verrate das jetzt einfach mal. Wir wollen auch jemanden mit ins Boot holen, der aktuell in der MLS spielt“, sagte Dortmunds Geschäftsführer Carsten Cramer bei einer Werbetour der FIFA für die Klub-WM. Wer dieser MLS-Profi wohl sein könnte? Reus natürlich.

Die BVB-Legende soll in Zukunft als Markenbotschafter fungieren und so den BVB (wieder) repräsentieren. Dieses Mal abseits des Rasens. Bisher wird der Klub in dieser Hinsicht bereits von Ex-Profis wie Patrick Owomoyela, Karl-Heinz Riedle, Jörg Heinrich und Roman Weidenfeller vertreten. Mit Reus wird nun wohl eine weitere Klubikone folgen.

Reus kündigte Rückkehr selbst an

Eine Rückkehr zu Schwarz-Gelb hatte der 35-Jährige selbst schon kurz nach seinem BVB-Abschied angedeutet. „Wenn man so viele Menschen wie ich dort kennt, so verbunden ist, wäre ich schön doof, wenn ich nicht zurückkehren würde“, sagte er damals. Nun scheint es tatsächlich zum BVB-Comeback zu kommen.

Weitere News:

Alle Borussen dürften dies begrüßen und sich über diese Nachricht freuen. Schließlich wird der LA-Profi weiterhin von den Fans geliebt. Wann die neue Rolle für Reus offiziell bekannt gegeben wird, ist allerdings noch unklar.