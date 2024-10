Borussia Dortmund: Hammer um Juwel steht kurz bevor – jetzt könnte alles schnell gehen

Bei Borussia Dortmund tummeln sich so einige Top-Talente. Auch die Profis haben einige vielversprechende Talente in den eigenen Reihen, doch besonders die Nachwuchsteams sind mit sehr viel Potenzial gespickt. Bei einem Juwel stehen die Zeichen auf langfristige Zukunft beim BVB.

Filippo Mane zählt zu den größten Talenten von Borussia Dortmund. Der 19-Jährige war bereits A-Jugend-Kapitän und hat sein Potenzial mehrfach unter Beweis gestellt. In Zukunft wird er wohl fest in den Profikader integriert werden.

Borussia Dortmund: Mane steht vor Vertragsverlängerung

BVB-Fans bekommen wohl schon bald einen Grund zur Freude: Mane soll schon in Kürze einen neuen Vertrag bei Schwarz-Gelb unterschreiben. Wie die „Sport Bild“ berichtet, liegt dem italienischen Innenverteidiger bereits ein Angebot für einen langfristigen Profivertrag vor. Schon in der kommenden Woche soll die Unterschrift erfolgen.

Für Mane wäre das natürlich ein dicker Vertrauensbeweis. Der 19-Jährige ist seit 2022 bei Schwarz-Gelb. In seiner ersten Saison war er absoluter Stammspieler in der A-Jugend der Westfalen. Zu Beginn der vergangenen Saison ist er dann Spielführer geworden, hat sich allerdings eine schwere Verletzung zugezogen, sodass er große Teile der Saison verpasst hatte.

In diesem Sommer ging es dann in den Herrenbereich. Die Vorbereitung absolvierte er bei den Profis, doch schon zu Saisonbeginn zog er sich eine Muskelverletzung zu. Erst vor knapp einer Woche ist er wieder fit. Trotz der vielen Verletzungen in den vergangenen Monaten sieht der BVB in ihm ein großes Talent für die Zukunft – da unterstreicht die Verlängerung einmal mehr.

Mane erlebt wilde Madrid-Reise

Dass der BVB komplett von Mane überzeugt ist, beweist auch die Champions League-Reise nach Madrid. Am Nachmittag stand der 19-Jährige beim 2:1-Sieg gegen die U19 von Real Madrid auf dem Platz. Am Abend erlebte er die Champions League-Hymne hautnah von der BVB-Auswechselbank.

Bei den Profis könnte er demnächst seine erste richtige Chance bekommen. Mane ist jetzt wieder richtig fit und wird sich nun für erste Profiminuten empfehlen können. Zunächst dürfte in der kommenden Woche jedoch erstmals die Vertragsverlängerung anstehen.