Borussia Dortmund: Rückholaktion? DIESER BVB-Star könnte zu seinem Ex-Klub zurückkehren

Donyell Malen konnte in seinen rund anderthalb Jahren bei Borussia Dortmund nur selten überzeugen. Viel zu oft blieb der Nachfolger von Jadon Sancho hinter den Erwartungen zurück, weswegen er sich zuletzt mit viel medialer Kritik auseinandersetzen musste. Nun könnte sich die Zeit von Malen bei Borussia Dortmund dem Ende neigen. Die PSV Eindhoven soll den Niederländer wohl gerne zurückholen wollen.

Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, sollen die Verantwortlichen von Eindhoven Donyell Malen als Nachfolger für Cody Gakpo, der zum FC Liverpool gewechselt ist, ins Visier genommen haben. Dem Bericht zufolge soll das Interesse des niederländischen Klubs an ihrem ehemaligen Spieler konkreter sein als im letzten Sommer. Laut den Informationen des Portals soll Eindhoven eine Leihe bis zum Saisonende anstreben.

Borussia Dortmund: Verlässt Malen den BVB Richtung Eindhoven?

Als Hinweis auf das Interesse des Tabellendritten aus Holland führen die „Ruhr Nachrichten“ an, dass PSV-Geschäftsführer Marcel Brands zuletzt meinte, die Entwicklung von Malen genau zu beobachten. Einen ersten Kontakt zwischen den Klubs soll es allerdings noch nicht gegeben haben.

Ein Abschied von Malen vom BVB ist allerdings recht unwahrscheinlich. Auch wenn der Niederländer in der bisherigen Saison kein Leistungsträger in Dortmund ist, gehört er doch dem Stammpersonal der Borussen an. Hinzu kommt, dass Sebastien Haller immer noch nicht wieder fit ist.

Borussia Dortmund: Malen-Abgang recht unwahrscheinlich

Des Weiteren braucht Trainer Edin Terzic in der Offensive jeden Mann, da in den letzten Wochen einige Stammkräfte zuletzt verletzt gefehlt haben. Laut dem Bericht des Portals sollen die Verantwortlichen des BVB zudem die Hoffnungen in Malen noch nicht aufgegeben haben.

Mehr Infos:

„Donny weiß, was ich von ihm erwarte. Er hat unglaubliche Fähigkeiten, ist aber sehr unglücklich, wenn er nicht trifft. Das hat ihn in den letzten Monaten sehr genervt. Wir wissen, dass er irgendwann treffen wird. Das ist nur eine Frage der Zeit. Wenn er dann wieder Selbstvertrauen hat, wird es einfacher für Donny, seine Qualitäten zu zeigen“, sagte Terzic auf der Asien-Reise gegenüber „Bild“. Sollte der Erfolg allerdings ausbleiben, könnte ein Wechsel des 23-Jährigen zurück zu seinem Ex-Klub im kommenden Sommer nochmals Fahrt aufnehmen.