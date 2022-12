Borussia Dortmund: Nächster böser Karriere-Knick – Ex-BVB Juwel wieder vor Abschied

Borussia Dortmund ist bekannt dafür jungen Talente eine Perspektive zu geben und diese zu Top-Spielern für die besten Klubs in Europa zu entwickeln. Ousmane Dembele, Jadon Sancho oder Erling Haaland sind nur drei Beispiele für die herausragende Arbeit des Klubs mit Talenten.

Allerdings schaffen es nicht alle, solche Weltkarrieren hinzulegen und verlassen Borussia Dortmund, um zu anderen, eher mittelprächtigen Klubs, zu wechseln. Gleiches gilt auch für Jacob Bruun Larsen. Der Ex-BVB-Star steht bei der TSG Hoffenheim nun vor dem Aus.

Borussia Dortmund: Ex-Star am Scheideweg

Jacob Bruun Larsen steht bei der TSG Hoffenheim vor dem Aus. Neben Kasper Dolberg wollen die Verantwortlichen der Sinsheimer wohl noch einen weiteren Star für die Offensive verpflichten. Laut des „Kickers“ soll es sich dabei um Flügelspieler Saviour Godwin handeln. Damit der Portugiese allerdings zu den Kraichgauern wechseln kann, müsste vorher ein Offensivspieler den Klub verlassen.

Dem Bericht zufolge trifft dieses Schicksal wohl Bruun Larsen. Der 24-Jährige würde demnach bereits jetzt schon auf der Suche nach einem neuen Verein sein. Damit steht der ehemalige BVB-Star schon früh am Scheideweg seiner Karriere. In der Bundesliga kommt der Däne in der Saison auf elf Einsätze, in denen er 289 Minuten auf dem Feld stand und ein Tor erzielen konnte. Seine Zeit auf dem Platz entspricht noch nicht mal einem Viertel der möglichen Spielzeit.

Borussia Dortmund: Wohin zieht es Larsen?

2015 wechselte Bruun Larsen aus der Jugend von Lyngby BK in die U17 von Borussia Dortmund. Dort durchlief er alle Jugendstationen, ehe er im Sommer 2018 in die Profi-Mannschaft des BVB befördert wurde. Nur ein halbes Jahr später wechselte er dann auf Leihbasis zum VfB Stuttgart, ehe er nach seiner Rückkehr nur anderthalb Jahre später, im Winter 2020 an die Sinsheimer verkauft wurde. Ein Jahr später ging es für den Dänen auf Leihbasis nach Belgien zur RSC Anderlecht. Nun sollen sich die Wege zwischen ihm und den Hoffenheimern wohl endgültig trennen.

Aktuell gibt es noch keine Spur, wie der Weg des ehemaligen BVB-Stars in den kommenden Monaten weitergehen könnte. Fest steht allerdings, dass er sich genau überlegen sollte, wohin er gehen möchte. Ein weiteres Jahr oder mehr, welches der Däne auf der Bank verbringt, würde seiner Karriere weiter schaden. Sein nächster Wechsel könnte ein wegweisender für den restlichen Verlauf seiner aktiven Zeit als Fußballer sein.