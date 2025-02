Borussia Dortmund schlägt heimlich, still und leise zu – bringt ER die Wende?

Nach der 6:0-Gala gegen Union Berlin ist die Stimmung bei Borussia Dortmund erstmals seit vielen Wochen wieder etwas ruhiger. Man konnte an die internationalen Plätze heranrücken und den Fans endlich wieder ein Feuerwerk liefern.

Neben all der Freude über diesen Erfolg ist eine neue Personalie bei Borussia Dortmund völlig untergegangen. Auch, weil der er dem BVB in Zukunft hinter den Kulissen helfen soll. Wird er zu einem wichtigen Faktor?

Borussia Dortmund holt neuen Spielanalysten

„Ich freue mich, mitteilen zu können, dass ich zum Champions-League- und Bundesliga-Riesen Borussia Dortmund gewechselt bin! Es ist eine unglaubliche Chance, Teil eines Vereins mit einer so reichen Geschichte, einer leidenschaftlichen Fangemeinde und dem Streben nach Spitzenleistungen zu sein“, schreibt Ex-Leicester-Co-Trainer Steven Rands bei „LinkedIn“.

„Ich freue mich darauf, einen Beitrag zu der vor mir liegenden Reise zu leisten und mit einigen der besten Köpfe des Sports zusammenzuarbeiten“, so Rands weiter. Von nun an wird er also ein wichtiger Teil des Analyse-Teams sein. Kovac soll den 39-Jährigen bei seiner Ankunft mitgebracht haben.

Rands blickt bereits auf eine Menge Erfahrung im Spitzenfußball zurück. Unter anderem fungierte er unter Pep Guardiola sieben Jahre als Spielanalyst bei Manchester City – auch mit Trainergrößen wie Frank Lampard, Nuno Espirito Santo und Steve Cooper arbeitete er zusammen.

Liverpool-Co-Trainer spielt entscheidende Rolle

Rands hat sich in den letzten Jahren einen exzellenten Ruf in der Branche erarbeitet, in England gilt er als einer der Pioniere der modernen Spielanalyse. „Die Verschmelzung der beiden Rollen von Coaching und Analyse beginnt sich mehr und mehr zu vollziehen. Es kommt immer häufiger vor, dass ein Analytiker auf der Bank sitzt und dem Spieler direkt Anweisungen gibt, anstatt den Weg über den Trainer zu nehmen“, erklärte er beispielsweise 2022 in einem Interview mit „TGG“.

Kovac kennt seinen neuen Analysten über seinen Ex-Co-Trainer Aaron Briggs, mit dem er beim VfL Wolfsburg zusammenarbeitete. Briggs ist mittlerweile Individualtrainer von Arne Slot beim FC Liverpool, kennt Rands jedoch bestens aus gemeinsamen City-Zeiten. Nun hat Briggs Rands zum BVB geschleust, während er mit den „Reds“ um Titel kämpft.