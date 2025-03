Borussia Dortmund: Trainer-Hammer? Plötzlich ist ER ein Thema beim BVB

Nach dem 2:1-Sieg des BVB in Lille und dem damit verbundenen Einzug in das Viertelfinale der Champions League ist bei Borussia Dortmund kräftig durchatmen angesagt. Und doch bleibt die sportliche Situation angespannt, die handelnden Personen stehen weiterhin auf dem Prüfstand.

Das Hauptziel von Borussia Dortmund ist und bleibt die Qualifikation für das internationale Geschäft – im Optimalfall für die Königsklasse. An diesem Ziel ist auch die Zukunft von Trainer Niko Kovac geknüpft. Für den Fall einer Trennung im Sommer schauen sich die Klubbosse wohl schon nach möglichen Nachfolgern um. Dabei sind Sebastian Kehl und Co. offenbar auf einen Ex-Bundesliga-Trainer gestoßen.

Borussia Dortmund: Glasner-Rückkehr nach Deutschland?

Zwei Jahre beim VfL Wolfsburg, zwei Jahre inklusive des Europa-League-Sieges bei Eintracht Frankfurt. Oliver Glasner kennt die Bundesliga bestens und hat gezeigt, dass er auf allerhöchstem Niveau erfolgreich sein kann. Derzeit arbeitet der 50-Jährige bei Crystal Palace in der Premiere League. Die „Eagles“ hat er nach anfänglichen Schwierigkeiten stabilisieren können, derzeit rangiert Crystal Palace auf Rang elf.

Die Palace-Bosse wollen den Vertrag mit Glasner daher vorzeitig verlängern und den Österreicher langfristig an den Verein binden. Allerdings haben bereits andere Klubs den Ex-Frankfurt-Coach ins Visier genommen. Laut „TBRFootball“ sollen unter anderem Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund ein Auge auf Glasner geworfen haben.

In Leverkusen bahnt sich im Sommer ein Trainerwechsel an, Xabi Alonso wird es wohl schon in diesem Sommer zu Real Madrid ziehen. Glasner ist laut einer der möglichen Alonso-Nachfolger bei der Werkself. Beim BVB könnte Glasner Kovac beerben und die Mannschaft im Sommer komplett neu aufbauen.

Kovac steht weiter unter Druck

Der große Umschwung ist auch unter Kovac ausgeblieben, in der Bundesliga läuft es weiterhin sehr bescheiden. Die internationalen Plätze sind weiterhin ein ganzes Stück weg, dazu warten in den kommenden Wochen eine Reihe von Top-Spielen auf den BVB. Unter anderem geht es gegen Leipzig, Mainz, Freiburg und Bayern.

Gehen diese Spiele auch in die Hose, dürfte es eng mit der Quali für das internationale Geschäft werden. Dann würde man sich wohl auch intensive Gedanken über einen neuen Trainer machen (müssen).