Borussia Dortmund: Dicke Überraschung! Bittere Degradierung für Kobel

Borussia Dortmund steckt in den letzten Zügen der Sommer-Vorbereitung. In zweieinhalb Wochen beginnt die neue Bundesliga-Saison, eine Woche zuvor muss der BVB im DFB-Pokal gegen Phönix Lübeck ran (Samstag, 17. August, 18.30 Uhr). Eine fundamentale Entscheidung für die Saison hat Neu-Coach Nuri Sahin nun bereits getroffen.

In den vergangenen Tagen wurde viel darüber spekuliert, ob Emre Can Kapitän bleibt. Der Mittelfeldakteur wird auch in der kommenden Saison die Binde tragen. Zur aller Überraschung hat Stammkeeper Gregor Kobel allerdings kein Kapitänsamt bei Borussia Dortmund mehr inne.

Borussia Dortmund: Kobel nicht mehr im Mannschaftsrat

Kobel ist die unumstrittene Nummer eins, ein echter Publikumsliebling und ein absoluter Leistungsträger. Der Schweizer gehört zu den besten Keepern Europas und geht mit starken Leistungen bei Schwarz-Gelb voran. In der vergangenen Saison war der Torhüter Vizekapitän beim BVB – doch diesen Posten ist er nun los.

Nach dem Testspiel gegen den FC Villarreal (2:2) hat Sahin seine drei Kapitäne und den Mannschaftsrat bekannt gegeben. Can wird erster Kapitän, seine Vertreter werden Julian Brandt und Nico Schlotterbeck. Dazu werden Marcel Sabitzer und Kobel den Mannschaftsrat komplettieren.

„Ich habe den Mannschaftsrat bekannt gegeben und möchte auch vor euch allen sagen, dass meine Entscheidung mit den fünf Jungs, die jetzt im Mannschaftsrat sind und auch den Kapitänen, keine Entscheidung gegen Greg war. Also wenn jemand seine Stelle garantiert hat, dann Gregor Kobel“, wird Sahin im „kicker“ zitiert.

Kobel weiterhin mit großem Einfluss

Und doch war die Degradierung von Kobel nicht unbedingt zu erwarten – schließlich gehört er zum Kern der Mannschaft und zu den Führungsspielern. Laut BVB-Coach Sahin sei es eine Entscheidung für die anderen beiden und nicht gegen Kobel. Dennoch kommt diese aus dem Nichts.

An Kobels Einfluss im Team dürfte sich jedoch relativ wenig ändern. Der Schweizer wird weiter vorangehen und zu den wichtigsten Spielern in der Kabine gehören. Vizekapitän ist er jetzt jedoch nicht mehr.